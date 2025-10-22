Pasó al aire: en TN se les escapó quién ya "se fue" del gobierno de Milei.

A una periodista del programa ¿La Ves?, que sale por TN, se le escapó qué funcionario ya "se fue" del gobierno de Javier Milei, a cuatro días de las elecciones legislativas. Qué dijo en vivo.

En un momento del programa, los periodistas Jonatan Viale y Lucas Morando estaban analizando los posibles cambios en el gabinete. Cuando mostraron al asesor presidencial Santiago Caputo, Morando expresó: "Yo creo que alguien está pensando en que él sea el Corach de Milei".

Fue en ese momento que Viale preguntó por Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete. Entonces, Liliana Franco, periodista acreditada en Casa Rosada, sentenció: "Se fue". Inmediatamente, Viale le dijo: "No se fue, no".

Luego, Viale insistió con que "Guillermo Francos no se fue", por lo que la periodista acreditada intentó remendar su frase: "Dije que se fue, se va". Tras ese intento de desdecirse, el conductor concluyó: "En duda puede ser".

"Sorpresa": quién llegaría al gabinete, según Feinmann

En A24, el periodista Eduardo Feinmann ya anticipó que podría haber cambios en el gabinete la semana que viene. ""Yo creo que el Presidente va a jugar fuerte con algunos números 2 en algunos ministerios, creo que puede llegar a haber una sorpresa. Si se da puede llegar a haber una sorpresa tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Defensa", sostuvo Feinmann en vivo y añadió: "Creo que alguien que, quizás, nadie espera en la Cancillería".