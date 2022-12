Participó de un reality show de El Trece y vive un calvario en redes: "Me desean la muerte"

La figura en cuestión subió un video llorando en sus redes sociales y despertó preocupación. De quién se trata.

Una exparticipante de un reality show de El Trece dejó atónitos a sus seguidores en sus redes sociales tras publicar un preocupante video. Se trata de Melody Luz, la bailarina que estuvo en El Hotel de los Famosos y que se convirtió en la pareja de Alex Caniggia, el campeón.

La exparticipante se encuentra alejada de los medios por decisión propia y en más de una oportunidad, ya había dicho que no fue una buena experiencia la de El Hotel de los Famosos. "No saben lo feo y difícil que es cumplir algo y darte cuenta de que te decepciona", expresó sobre el hecho de haber llegado a la fama a través de historias de Instagram.

"Esto lo voy a decir corriéndome del lugar de ‘famosa’, de ‘pareja de’. Voy a hablar como la piba soñadora de barrio que consiguió todo sola o por lo menos con la ayuda de mis viejos, pero sin contactos", relató la joven. Cabe recordar que dentro de la casa, protagonizó situaciones en las que se largó a llorar por extrañar el afuera.

En última instancia, confesó que no está contenta con la repercusión que tomó su vida y concluyó su descargo de una manera contundente. "¿A qué voy con todo esto? Cuando era chica decía que quería ser famosa y bailar. Pude lograrlo ¿y saben qué? En gran parte hoy en día me arrepiento mucho", lamentó, y agregó: "Me la paso bloqueando gente que me desea la muerte".

Melody Luz escrachó a El Trece por El Hotel de los Famosos

Melody Luz, exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece), hizo un fuerte descargo en sus redes sociales contra la producción del reality y confesó que haber participado del programa le afectó la salud mental.

Melody es bailarina e influencer, pero tuvo su gran salto a la fama con El Hotel de los Famosos. Debido a su romance con Alex Caniggia, fue una de las que más expuesta estuvo en los medios durante su pasaje por el reality. Meses después de su finalización, confesó que le pasó muy mal y que hay muchas cosas que el público todavía no sabe.

"'Ay, me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos...'. 'Ay, El Hotel de los Famosos... Basta del Hotel, de esa mierda. Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality de la edición...", dijo la mediática en un video subido a sus historias de Instagram. Además, agregó que cuando sufrió un accidente dentro del programa, nadie se preocupó por ella.

"Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí... Por eso, tendría que estar agradecida, RE", se quejó. Más allá de que el reality le sirvió para impulsar su carrera y para conocer a Caniggia, aseguró que se arrepiente de haber participado: "Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente pero nunca más me metería a un reality".