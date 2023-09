Participante del Bailando 2023 se le declaró a Ángel de Brito en vivo: "Hace mucho tiempo"

Una figura del Bailando 2023 confesó en vivo sus sentimientos por Ángel de Brito, quien forma parte del jurado.

El Bailando 2023 es un programa de telerrealidad de baile estrenado en el 2006 y conducido por Marcelo Tinelli, actualmente transmitido por la pantalla de América TV. Noche a noche, los participantes no solamente se presentan a bailar, sino que también tienen algunos minutos extra para agarrar el micrófono y presentarse frente al jurado y los millones de televidentes. En la emisión del pasado viernes 29 de septiembre, una participante sorprendió a todos al confesar que está enamorada de Ángel de Brito, miembro del jurado.

Se trata de la actriz Lali González, quien forma parte de esta nueva edición del certamen. Justo antes de pasar a hacer su segunda ronda de baile, tomó el micrófono y dejó sin palabras tanto a Tinelli como al resto de los presentes al revelar sus más profundos sentimientos por el conductor de LAM (América TV). En cuestión de minutos, el momento se viralizó en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

Todo comenzó cuando Lali entró al estudio tras el baile de Milett Figueroa. Al ver el coqueteo que la actriz tuvo con Tinelli, comentó, divertida: "Mucho cuchicheo, mucho cotorreo, muy viernes de solteros...". El conductor se rió y le preguntó a González si estaba soltera, a lo que la joven respondió que sí. Acto seguido, le preguntó si tenía a algún amigo para presentarle. Tinelli le dijo que tenía a su primo, "El Tirri", pero la respuesta de la actriz lo desconcertó por completo.

"'Tirri' es mi mejor amigo y me está entrenando para ser DJ, pero yo estoy enamorada hace mucho tiempo de Ángel de Brito", confesó Lali, mientras todos la miraban incrédulos. Sin embargo, parecería no ser mutuo: "Él sabe pero no me cree, y ya sé que no me va a dar bola", concluyó.

Bailando 2023: Marixa Balli hizo un duro descargo contra Marcelo Tinelli tras su paso por el programa

Recientemente, Marxia Balli protagonizó una polémica con Marcelo Tinelli, tras haber revelado que tuvo un apasionado romance con el conductor años atrás. Sin embargo, Marcelo lo negó rotundamente, a pesar de haberla invitado a su programa. Este gesto le dolió a la "angelita", quien no tardó en hacer un contundente descargo contra el empresario.

"No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo", comenzó diciendo la dueña de Xurama. "¿Para qué me invita o para qué me pone en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera. Me encanta que diga que soy hipnótica, me encanta que diga muchísimas cosas, pero me parece que cuando estoy en vivo frente a frente, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con chicas como que hace como un acting, que es ficción", se quejó, indignada.

En este sentido, explicó que nunca tuvo "nada que ocultar", pero que lo calló durante años por respeto. "Yo nunca tuve nada que ocultar, sin embargo callé y callé porque soy una dama, pero nunca tuve nada que ocultar. Callé porque a él no le convenía que yo hablara en ese momento", señaló.

"Me pareció muy bajo. Yo no pedí ir al Bailando, ellos me invitaron. A mí no me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa cambia totalmente todos los papeles. Me minimiza, va y hace un acting. Yo fui muy feliz, entonces, él puede tener amnesia, pero yo, gracias a Dios, en mi vida, a pesar de muchas cosas, no pierdo la memoria. A mí no me gusta que me minimicen o que se burlen. Ayer sentí que se burló”, cerró, decepcionada de la actitud del conductor.