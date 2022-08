Participante de Los 8 Escalones renunció al millón y Guido Kacza quedó mudo: "Un montón"

Un participante de Los 8 Escalones renunció al millón de pesos y conmocionó a Guido Kaczka. El motivo por el que decidió dejar de participar en el programa de El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón tuvo una sorpresivo e inesperado accionar. Creer o reventar, en la edición del pasado mares 30 de agosto, un hombre decidió renunciar al millón de pesos y dejó sin palabras a Guido Kaczka en la pantalla de El Trece.

Sobre el final de la emisión, Viviana y Matías se enfrentaron en la instancia final. El segundo logró responder la última pregunta y Guido reaccionó de manera inmediata: "Matías, ¡un millón de pesos!". "No lo puedo creer", manifestó el concursante, con absoluta emoción.

Luego, el conductor de Los 8 Escalones indicó: "Matías, el estudiante de 21 años que contestó el 90% de las preguntas. Viene de El Talar y dijo 'mi sueño es disfrutar de la vida'. Eso es lo que quiere". Y una vez más, Matías comentó: "No, no, no caigo. Es un montón para procesar".

Tal y como sucede cada vez que un participante gana, Guido Kaczka le preguntó si volvería a formar parte del programa para ir en busca de su segundo millón de pesos: "Tenés un millón y no te lo saca nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿O le pregunto a Viviana?". "No sigo, Guido", le aseguró Matías. Sin poder creerlo, el presentador le repreguntó: "¿Hasta acá? No vas hoy a la noche por los 2 millones...".

"Me quedo acá, que tenga la oportunidad ella", ratificó el concursante, quien tuvo un gran gesto hacia la mujer. "Viviana, ¿qué hacés? Llegaste a la final y no pudiste en la aproximación. ¿Volvés?", indagó Guido. "Vuelvo", confirmó la mujer, quien se mostró emocionada por el accionar de Matías.

Guido Kaczka quedó conmocionado con la renuncia de un participante a Los 8 Escalones.

Tiene una enfermedad, participó en Los 8 Escalones y conmovió a Guido Kaczka

Todo sucedió en la edición del pasado martes 23 de agosto. El conductor del ciclo televisivo presentó a Esteban y expresó: "Tuvo un café en Villa María llamado 'La Oficina'. En este momento no está trabajando. Es de Villa María, Córdoba". "¿Y con el millón qué harías?", le consultó.

"Uno que no trabaja tiene un montón de cosas para hacer, pero tengo el sueño de conocer el pueblo de mi nonna (abuela), que es un pueblito muy chiquito en el Norte de Italia", comentó el concursante. Y luego, el animador indagó sobre el viaje que hizo para poder participar de Los 8 Escalones: "¿Viniste a Buenos Aires para participar?".

Esteban asintió, pero luego reveló el motivo principal por el que se animó a formar parte del programa: "Yo tengo una enfermedad crónica que se llama esclerosis múltiple y entonces vine a investigar los tratamientos que hay por el dolor". Frente al testimonio, Guido Kaczka se quedó sin palabras por nos segundos, aunque finalmente reaccionó: "Ahí está Esteban, que tiene 48 años...". El programa continuó y el presentador de El Trece le hizo la primera pregunta a Esteban, que logró responder bien. Sin embargo, y lamentablemente, no le alcanzó para llegar a la final del ciclo y quedarse con el millón de pesos.