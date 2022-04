Participante de Los 8 Escalones hizo trampa y Guido Kaczka se calentó: "Te vi"

Guido Kaczka debió detener el programa de Los 8 Escalones del Millón debido a que uno de los participantes hizo trampa. Cuál fue la reacción del conductor del programa de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó un momento sumamente inédito en la pantalla de El Trece. El conductor de Los 8 Escalones del Millón advirtió que un participante hizo trampa y le sopló la respuesta a otro concursante, por lo que realizó un furioso reproche en plena transmisión del programa.

Todo comenzó a partir de una pregunta que el presentador le hizo a un joven: "¿El extenista argentino David Nalbandian es apodado 'El Mago'? ¿Verdadero o falso?". El participante escuchó que otro le sopló la respuesta y manifestó: "Es falso". Inmediatamente después, Guido acotó: "A Isac se le escapa el falso y el verdadero...".

"Perdón, perdón", expresó el hombre. "No, no pasa nada. Te gusta jugar, Isaac. Tenés un espíritu lúdico", ironizó el presentador de El Trece. Y agregó que, en la historia de Los 8 Escalones del Millón "nunca pasó que otro le vaya diciendo...". "El tema es que si te escuchan, recién dijiste 'falso' antes que Lucas. No sé si te escuchó Lucas. ¡Cuidado! Porque alguna vez te podés equivocar y, en vez de ayudar, estarías perjudicando", le explicó.

Guido Kaczka vio que un participante hizo trampa y lo frenó en seco.

Carmen Barbieri, panelista del programa, intervino y también le manifestó: "Isaac, no soples. No soples". El participante volvió a tomar la palabra y expresó: "No lo voy a hacer más". "Sí, te vi... ¿No lo vas a hacer más?", cerró Guido Kaczka, con cierta molestia por lo sucedido en la pantalla de El Trece.

Por qué Guido Kaczka abandonó la conducción de Bienvenidos a Bordo

Mucho se habló sobre un posible enojo de Guido Kaczka por su sorpresiva salida de Bienvenidos a Bordo. Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, confirmó el motivo por el que se fue del exitoso programa de El Trece. "Soy productor general del programa. Y obviamente uno de los dueños de la productora que lo hace. Es una idea consensuada con el canal lo de Laurita y estamos trabajando para que el programa funcione", explicó.

Sobre la razón de este reemplazo que se volvió permanente, el conductor fue claro: "Mis tiempos no me permiten tantos programas al aire más la producción de distintos programas de Kuarzo, y la familia". "Estamos en este camino con Bienvenidos a bordo y trabajando a full con Laurita para que el programa siga genial como siempre", agregó Kaczka. Para cerrar, el conductor remarcó que seguirá como director general del programa e insistió en que no hubo "enojos con el canal".