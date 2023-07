Participante de Los 8 Escalones cruzó a Guido Kaczka y se pudrió todo en El Trece: "No me dejaste"

Una concursante de Los 8 Escalones se enojó con Guido Kaczka y le hizo un picante comentario en plena transmisión del programa de El Trece.

En Los 8 Escalones se vivió una situación muy tensa. Durante la transmisión del pasado martes 4 de julio, una participante del programa de entretenimiento se mostró molesta con Guido Kaczka y lo cruzó con un tajante comentario en la pantalla de El Trece.

Todo comenzó a raíz de la segunda pregunta que debió responder Nilda en la sección del "verdadero o falso". "Florencio Randazzo se desempeñó como Ministro del Interior y Transporte durante la presidencia de Néstor Kirchner". "Verdadero", respondió la mujer. Sin embargo, el conductor le marcó: "Es falso".

Inmediatamente después, Nilda quedó automáticamente descalificada de Los 8 Escalones, por lo que debió despedirse. De todas formas, y molesta por la eliminación, manifestó: "Chau, chau... ¿qué voy a hacer? No me dejaste hablar, Guido, no pude contar nada...".

Sorprendido por la situación, el animador del programa le consultó: "¿Qué cosa?". "Yo quería contar que soy tiktoker, jubilada...", respondió la mujer. Y Kaczka agregó: "Está bueno el TikTok, sí claro, es divertido". "Pero yo me divierto, te veo. En algún video te he visto".

Una participante se enojó con Guido Kaczka y le hizo un picante comentario en Los 8 Escalones.

Tras un ida y vuelta de risas, el presentador le preguntó: "¿Tu cuenta cómo se llama?". "La cuenta es @nildasobico". Para concluir, Guido volvió a indagar: "¿Y qué puedo encontrar ahí?". "Diversión, ja", contestó Nilda, con una pícara sonrisa.

Guido Kaczka expuso a la producción de Los 8 Escalones: "Hazmerreir"

En la lucha por el rating, el canal del Grupo Clarín corre de atrás a Telefe, aunque el programa de preguntas y respuestas suele competir de igual a igual y hasta a veces se impone en su franja horario. El ciclo está de repleto de momentos que impactan a los televidentes y los errores son los que más disfrutan los usuarios de las redes, como es el caso de la correción que debió hacer el conductor en vivo.

Lo que sucedió el pasado 29 de junio lo dejó nuevamente en evidencia. Además del grosero error ortográfico que cometió la producción, también quedaron demostradas las habilidades de Guido. Pues logró sortear un posible desastre en una pregunta del escalón "definiciones de la Real Academia Española".

El problema surgió por la insólita equivocación que se cometió al armar el graph de la consigna. Tras igualar en sus respuestas iniciales de ese peldaño, tres participantes tuvieron que ir a la "pregunta de aproximación", dinámica en la que los jugadores deben responder con un número a una consigna relacionada con el idioma.

En esta oportunidad, María Eugenia, Pablo y Florencia se jugaban su pase al próximo escalón y para acceder debían responder cuántas consonantes poseía la palabra "Hazmerreir". Sin embargo, el zócalo mostró que la pregunta tenía una falla que pudo resultar vital para la respuesta de los participantes.

"Según la RAE, ¿Cuántas consonantes tiene la palabra 'hazmereír'?", decía la pregunta del graph, la misma que el conductor le leyó Kaczka. Pero en la placa estaba escrito con una sola "r" en lugar de dos. Por suerte, a diferencia de los televidentes, los concursantes no tienen un monitor para ver la palabra.

Para los espectadores se trató de un grave error, pero ninguno de los miembros del equipo de producción se dieron cuenta de que el término estaba mal escrito: En lugar de "hazmerreír", decía "hazmereír". Aunque la rápida reacción del conductor al enumerar todas las consonantes de "Hazmerreir" y contar las dos erres intermedias, fue crucial para salvar la situación.