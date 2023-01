Los 8 Escalones: casi gana 12 millones pero un error garrafal lo dejó afuera

Un participante del programa de Guido Kaczka se equivocó al responder una pregunta que lo catapultaba como ganador de 12 millones de pesos. El video del momento por El Trece.

En Los 8 Escalones se vivió un momento crucial con Alexis, un participante que llegó al récord de ganar 10 millones de pesos y estaba a punto de coronarse con 12. Sin embargo, un grave error lo dejó afuera del certamen y quedó eliminado del programa de Guido Kaczka por El Trece.

"Alexis, ¿de qué país es originario este líder revolucionario: ¿Cuba o México?", fue la pregunta que hizo Guido Kaczka, tratándose del subcomandante Marcos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. "Cuba", contestó el joven, pero su respuesta fue incorrecta, ya que era México.

Como Alexis había tenido su primer error, ahora sus compañeros tenían que decidir. "Va por los 12 millones, ya ganó 10 que no se los saca nadie. Contestó 32 correctas en un total de 46. Estudia ingeniería en sistemas, su sueño es independizarse e irse a vivir solo. Le gustaría tener brazos robóticos para poder moverse solo ¿Se sube al campeón y se lo ayuda en el récord o pienso en la estadística? ¿A quién suben: Analía o Alexis?", consultó el conductor de El Trece.

Finalmente, y tras haber sacado tres votos en contra, el joven quedó eliminado de Los 8 Escalones, aunque con un recorrido superlativo. Tanto Guido Kaczka como los demás participantes y el jurado, comenzaron a aplaudirlo, mientras el joven agradecía por el reconocimiento.

El participante de 86 años que conmovió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "No quería"

Un participante de Los 8 Escalones conmovió a Guido Kaczka al contarle la historia de un tatuaje que se hizo en su piel. El señor reveló que se trató de un acuerdo con sus seis nietos, por quienes expresó su más sincero amor, y el conductor de El Trece se mostró emocionado al respecto.

"Daniel, 87 años, vive en Sáenz Peña, tiene tres hijos, Gabriel, Silvia y Ariel, cinco nietos. Cuando cumplió 86 años, los nietos le pidieron que todos se hagan el mismo tatuaje", comenzó la presentación el ex de Florencia Bertotti. Y siguió: "¿Qué tatuaje?".

El hombre le mostró una foto a Guido del momento en que fue a tatuarse junto con sus nietos y agregó: "Yo no quería, todos tienen el mismo, en distintos lugares y de distintos tamaños". Guido le consultó por si se vio obligado a decir que sí ante la insistencia de sus familiares y el señor respondió: "Dije que sí de todo corazón. Yo era enemigo de tatuarme, aclaro. Acepto que el que quiere se tatúe, es lo más natural del mundo, pero yo siempre dije que yo no me voy a tatuar, pero los nietos son los nietos”.

"O sea, nunca se sabe, uno puede ceder en cualquier momento de la vida", acotó el conductor de Los 8 Escalones. "Exactamente. Y tengo como cábala la foto de mis nietos y yo tatuándonos", contó Daniel. "No, estoy acostumbrado al dolor. Además, el tatuador nos dijo que ese día batió dos récords. Uno, tatuar a seis personas con el mismo tatuaje, a la vez, y el otro, tatuar a una persona de 86 años", respondió el participante tras ser consultado si había sentido dolor durante el momento del tatuaje.