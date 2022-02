Pampita enfrentó los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “La gente lo sabe”

Pampita rompió el silencio sobre los rumores de crisis matrimonial con su marido, Roberto García Moritán, con una contundente declaración.

Pampita y su marido, Roberto García Moritán, enfrentan rumores de ruptura desde fines de enero de 2021. Recientemente, se encontraban de vacaciones en Punta Cana y los rumores cobraron aún más fuerza. Ahora que ya volvieron, la modelo conversó al respecto con un móvil de Intrusos apenas puso un pie en el aeropuerto de Ezeiza.

Después de su viaje a Punta del Este, la modelo llegó a Buenos Aires y comenzó con los preparativos para este viaje en familia a Punta Cana con su marido; sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio; Ana, la beba recién nacida que comparte con Moritán y con los hijos de él, Delfina y Santino. Mientras tanto, resurgió la versión de que estaban en plena crisis.

“¡Qué carita de descansada que tenés!”, le señaló el movilero. “Es que viajar de día es distinto”, explicó ella. “Lástima que estabas peleada con tu marido y en tu crisis matrimonial. ¿No es cierto?”, indagó el periodista. Con un gesto de sorpresa pero con serenidad en su tono de voz, Pampita respondió: “Ay, ¡qué pavadas que dicen! ¿Por qué? Bueno, no importa. No pasa nada, no hay que engancharse”.

Al notar la seguridad con la que respondió, el movilero de Intrusos le preguntó si estos rumores constantes llegaban a afectarla o si se lo tomaba con tranquilidad. “Te lo tomás tranquilo, ¿no?”, le preguntó. “Sí, estamos re contentos. La gente lo sabe”, cerró Pampita, sin dejar lugar a ninguna especulación más.

El comienzo de los rumores de crisis matrimonial entre Pampita y su marido

Estas versiones habían comenzado a circular el pasado 17 de enero tras el festejo de cumpleaños de Pampita por una foto que filtró de ella abrazando a García Moritán. En la imagen, su mano aparecía en una posición muy particular, como si hubiese hecho el gesto de “cuernitos”. Según se dijo, este rumor desencadenó en una fuerte pelea.

La foto de Pampita con Roberto García Moritán que desencadenó los rumores.

“A mí me llegó una versión de una persona muy cercana a la familia y me dijo que, después de esta foto y después de lo que empezaron a decir algunos medios, Moritán le pidió explicaciones a Pampita. Se habría generado una tensa conversación”, expresó el periodista Juan Etchegoyen.

“A mí me aseguran que esto terminó en una discusión. Sería bueno que desmientan si no es verdad. Que digan si hay una crisis de pareja en relación a esto que pasó”, reflexionó. Días después de esto, Pampita conversó con Primicias Ya al respecto y también lo negó. “¿Dónde dicen eso? ¡Qué risa! Con Robert estamos cada día más enamorados y locos de amor. No es cierto nada de lo que se dice”, declaró.