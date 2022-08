Pampita deschavó a Locho Loccisano y Majo Martino: "Se van a casar"

La modelo interceptó a la pareja en la vía pública y les hizo una contundente pregunta. Locho Loccisano y Majo Martino respondieron sin dudar ante la fuerte consulta de Pampita.

Carolina "Pampita" Ardohain le hizo una contundente pregunta a Majo Martino y Locho Loccisano sobre las posibilidades de casamiento. Los exparticipantes de El Hotel de los Famosos se mostraron decididos en su respuesta a la madre de Ana García Moritán y no dejaron dudas sobre cuáles son sus planes como pareja.

"Miren con quién me encontré", soltó "Pampita" en una de sus historias de Instagram tras encontrarse con la pareja en un shopping. La esposa de Roberto García Moritán le consultó al instante por su relación y los exparticipantes asintieron con sus cabezas ante la afirmación de que están saliendo. "¡Locho ganaste mucho en el hotel!", soltó la modelo. Y Majo añadió: "¡Yo también gané!".

"¿Es verdad que se van a casar?", arremetió sin tapujos Ardohain y la pareja respondió sin dudar. "Todavía no", soltó Locho y su pareja aseguró que es muy pronto para hablar de matrimonio. "Te podés casar en dos meses", respondió "Pampita", con experiencia en ese tipo de sorpresas.

Las palabras de Locho Loccisano sobre su rol en el reality El Hotel de los Famosos

"Mi rol de excluido conmovió. No pude encontrar el modo de ser aceptado por el grupo. Me vieron triste, dolido, al borde del abismo, pero siempre perseverante, porque jamás admito el ´rendirse´. Y el público se identificó conmigo. De algún modo sintió que se solidarizaba”, señala. Lejos de especular con la victimización, porque además considera que “los malos tratos no fueron más que parte de un juego de estrategias", comenzó su descargo la pareja de Majo Martino en diálogo con Infobae. Y agregó: "Ella era conocida como Lochi en el Ateneo Popular Versalles, el club del barrio. Lochi por Loccisano, así que cuando aparecí, empecé a ser Locho, el hermano de Lochi", en alusión al motivo por el que le dicen "Lochi".

El influencer relató en esa misma entrevista cómo surgió su estrecho vínculo con la música y soltó: "Así conocí a Silvio Rodríguez (75) y a Pablo Milanés (79), a quienes he ido a ver a Cuba. Hasta que un día, mi viejo llegó con un CD de un supuesto nuevo trovador guatemalteco: Historias, de Ricardo Arjona. Lo pone y empezaron a sonar ‘Señora de las cuatro décadas’, ‘Historia de taxi’... Y claro, acostumbrado a la música revolucionaria, casi le da un ataque. De repente lo sacó y lo revoleó lejos".