Pachu Peña fue contratado por un millonario para un trabajo insólito

El humorista recibió un insólito pedido al ser contratado en una fiesta de 15. Pachu Peña relató lo que debió hacer en ese evento.

Pachu Peña contó una insólita anécdota que vivió cuando hacía shows privados junto con su compañero Pablo Granados. El humorista de ciclos como VideoMatch y La Peluquería de Don Mateo reveló el llamativo propósito con el que un hombre millonario les pagó una gran suma de dinero.

"Con Pablo Granados nos reunimos con un padre, que nos había contratado para el cumpleaños de 15 de su hija. Le preguntamos qué quería que hagamos durante el evento. Le dijimos de hacer poesía, desfilar, hacer desfilar a los invitados", comenzó su relato la celebridad de televisión. Y agregó: "El padre de la quinceañera nos dijo ‘quiero que sean mis amigos’”.

Peña se refirió al rol que junto con Granados debió ocupar en la fiesta y dejó en claro que en ningún momento debieron ser humoristas, solo camuflarse como parte del círculo íntimo del millonario hombre. "El padre de la quinceañera quería que nos sentemos en la mesa y seamos sus amigos. Estuvimos en la fiesta, en el carnaval carioca, en el trencito", concluyó su descargo el comediante en diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar.

Pachu se abrió sobre su historia con Fito Páez en esa misma aparición televisiva y relató: "Sí, fui al colegio con Fito Páez, pero él no se acuerda.Yo iba a la mañana y él iba a la tarde. En la primaria jugábamos al fútbol. Una noche me lo encuentro acá en Las Cañitas, en un restaurante, y le digo: ‘hola Fito, ¿te acordás de Duran y de tal compañero? ‘No’, me contesta. ‘¿Te acordás de mí?’. ‘No’".

La sorprendente revelación de Pachu Peña sobre su infancia y el origen de su apodo

"Mientras esperaba a mi padre que vuelva del trabajo, siempre estaba viendo la televisión, alguna película. Era el entretenimiento de antes, así como hoy los chicos paran con el celular", comenzó su descargo el actor en diálogo con Florencia Peña en su nuevo programa, La Puta Ama. En ese momento, la actriz y conductora le preguntó a su colega el motivo de su apodo y él reveló: "Yo era un bebé y mi madre había visto una película francesa en donde yo supuestamente era parecido a un bebé que aparecía. El nene en el film se llamaba Pachuli así que me empezaron a decir así y después o recortamos hasta que quedó Pachu. Algunos me siguen diciendo Pachuli hasta ahora".