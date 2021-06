Pachu denunció a revista Caras por censura: "Me dijeron 'tu casa no da con el perfil'"

Pachu Peña recordó una anécdota incómoda que pasó en medio de un reportaje con revista Caras, en el que "lo incitaron" a cambiar una respuesta sobre su plato preferido.

Pachu Peña, el histórico integrante del equipo de cómicos de Marcelo Tinelli, reveló que en su época de mayor explosión mediática sufrió un curioso episodio donde no lo dejaron mostrarse tal cual es y "lo incitaron" a cambiar algunas respuestas. "Era una nota para la revista Caras", denunció el popular humorista.

"¿Es cierto que una nota dijiste que tu plato favorito era el arroz con manteca y huevos fritos, y la periodista te dijo: no, no va eso?", preguntó Guillermo Andino en el magazine Es por ahí (América TV) dando paso a que Pachu recordase el momento bizarro. "Era una nota para la revista Caras, en la época de VideoMatch... y preguntan por una comida" comenzó el humorista.

Allí explicó que "a mí me encantan las cosas sencillas. (Así que) Dije arroz con manteca, queso parmesano y un par de huevos fritos arriba". Pero tal parece que a la periodista de la revista Caras esa respuesta no le cuadraba para poner dentro del texto. Así que le dijo a actor: "No, pero eso no tiene nada que ver con la revista...". Sugiriéndole que cambie su plato preferido, Pachu, resignado, aceptó y expresó: "bue, ponele salmón con alcaparras, carpaccio de ternera y espumante rosado".

Tentando a todo el estudio, Pachu agregó que además tampoco le gustó a la gente de la revista Caras su casa para hacer las fotos para la nota de aquella producción. "Y también cuando me hicieron esa nota... cuando me llamaron, dije vengan a casa", recordó entre sus clásicas tentadas. Pero más grande fue su sorpresa cuando obtuvo como respuesta "No, tu casa no da por el perfil".

Así que terminó haciendo las fotos para la revista Caras en una casa prestada, que no logró recordar de quién era. Además relató que debió hacer la producción fotográfica en bata, una prenda que jamás había usado en su vida.

Pachu habló de su participación en La Academia

Recientemente, Pachu debutó en La Academia de ShowMatch -nuevo reality de Marcelo Tinelli en El Trece- y las votaciones sobre su perfomance fueron muy divididas. Llevados por el "voto cariño" los jurados tuvieron una tensa devolución con el humorista, a quien destacaron por su labor cómica pero no por sus dotes artísticos para el baile.

“¿Vale el voto cariño?”, preguntó sorprendido Marcelo Tinelli ante la baja calificación al humorista. “¡Sí!”, respondió lógicamente Pachu, mientras Pampita y Guillermina lo avalaban, Jimena lo negaba con gestos ampulosos y Hernán Piquín todavía hacía silencio. “Una cosa es lo que una siente también”, empezó a decir Pampita, pero la autora de La cobra no la dejó terminar: “Los sentimientos, en casa. Es una competición, una cosa es lo que vos sentís por fuera“, señaló apuntando a Valdes, que no se quedó callada y la desafió: “¿Se cuestiona lo que yo siento?”.