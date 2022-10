Oriana Sabatini confesó su mayor secreto: “Me apasiona estar con un cuerpo sin vida”

Oriana Sabatini dejó ver su faceta más oscura y confesó cuál es la actividad que más la apasiona.

Oriana Sabatini sorprendió a todos al revelar la actividad que la apasiona en secreto desde hace años y que nada tiene que ver con el mundo artístico: la tanatopraxia.

La hija de Catherine Fulop estuvo como invitada en el podcast Nadie Dice Nada, de Luzu TV, y dejó sin palabras a Nati Jota, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde al contarles detalladamente en qué consiste el curso que está haciendo de forma online desde hace un tiempo.

"Estoy haciendo un curso muy interesante de tanatopraxia. Es la gente que prepara los cuerpos para los velorios", reveló la modelo, y todos los presentes reaccionaron con sorpresa. "Me encanta. Me apasiona estar con un cuerpo sin vida”, sumó Oriana.

Cuando le preguntaron si ya había interactuado con un cuerpo sin vida, respondió que todavía no, pero que "en algún momento va a pasar". "Es online porque no puedo estar en España, que es donde se hace el curso, pero cuando termino la teoría tengo que hacer toda la práctica”, detalló.

"Está la tanatoestética, que es más que nada la parte del maquillaje. Y la tanatopraxia es la parte de abrirlo, sacarle los órganos... Siempre me apasionó la muerte y hacía chistes de que me encantaría estudiar medicina y ahora de grande me empecé a replantear todo. La verdad es que me re apasiona la medicina forense", continuó Oriana.

Cuando le preguntaron si tenía pesadillas con muertos, contestó que no, pero que no sabe cómo se va a sentir el día en que tenga que enfrentarse a abrir un cuerpo por primera vez. "Tengo la sensación de que capaz me baje la presión, porque abrirlo debe ser impresionante. Pero no importa, yo lo voy a dar todo", sostuvo la modelo.

Por último, explicó que eligió la tanatopraxia porque estudiar medicina forense le llevaría mucho tiempo del cual no dispone ya que también quiere seguir haciendo música. "Son seis libros bastante cortos. Ponele que el más largo tendrá 200 páginas, como mucho. Al final de cada libro te toman un examen y después tenés que ir a hacer las prácticas", cerró Sabatini.

La relación de Oriana Sabatini con la muerte

"¿Tenés una visión relajada de la muerte? ¿No te da miedo ni te asusta o te ponés triste? Yo todo el tiempo tengo miedo y pienso que se van a morir mis padres, mis abuelos...", le preguntó Nati Jota. Oriana respondió que no suele pensar en su propia muerte pero sí en la de sus seres queridos. "Eso sí. Yo re siento que cuando se mueran mis papás me voy a morir yo", confesó la modelo.