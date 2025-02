"No voy a poder": Adrián Ventura se quebró en pleno vivo de TN por el drama que atraviesa

Adrián Ventura habló sobre lo que vivió en su departamento.

Adrián Ventura salió al aire en el ciclo de sus colegas Paula Bernini y Mario Massaccesi para relatar el drama que vive en su hogar por un incendio que le hizo perder todo. El comunicador se mostró muy afectado por la realidad que atraviesa y aseguró que no podrá volver a su casa por mucho tiempo y que actualmente está en un hotel.

El conductor de televisión fue víctima del incendio que sucedió ayer martes 11 de febrero en la torre Renoir II de Puerto Madero y su departamento quedó inhabitable. "Fue un incendio muy fuerte. Por eso había tantas dotaciones de Bomberos. Las llamas subieron y destruyeron varios departamentos. Tres o cuatro pisos quedaron destruidos", comenzó su relato al respecto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Las llamas llegaron más alto y el calor produjo un efecto abrasivo que hizo explotar los vidrios del departamento. Entró con tanta fuerza que tengo todo el ambiente y la cocina destruida, parte del living. El resto del departamento es inhabitable", continuó el periodista de TN. Y sumó: "Yo estaba volviendo de trabajar y vi las llamas cuando llegaba caminando al edificio. Había unas 70 personas que fueron evacuando por escaleras. Llegaron muy rápido los bomberos. Fue impresionante. Los vi cargando los equipos unos 40 pisos por escalera, no pararon".

Ventura pudo subir a su departamento para abrir la puerta del mismo, así podían ingresar los bomberos, y al respecto contó: "Ahí vi que estaba abrasado por el calor. Toda la parte de indumentaria no se dañó, está sucio. El hollín te penetra, hay cenizas hasta en los bolsillos de los trajes. Salí a buscar un hotel, ahora estoy buscando un departamento. Sé que por meses no voy a poder volver, pero los más afectados tienen que hacer el departamento de nuevo. Yo tengo que reconstruir la cocina, comprar heladera de vuelta, no se salvó ni el techo. La incomodidad de tener que mudarte para seguir trabajando. Pero bueno, la angustia y a recuperarse".

Adrián Ventura.

El llanto de una figura de TN por su salida del canal

El periodista Leo Paradizo será parte del equipo del nuevo ciclo de Sergio Lapegüe en América TV y se despidió del público del canal de cable a través de las redes sociales, con lágrimas de por medio. "Sepan que no me resulta sencillo, no me resulta fácil grabar este video pero me sentí en la necesidad de contarles que me voy de TN, que ya no voy a continuar en las mañanas de Tempraneros. Es una decisión muy personas por una propuesta que me ha surgido de Grupo América, donde voy a estar a partir de las 10 de la mañana con Lape, me reencuentro con un viejo amigo, no tan viejo. También apuesto al crecimiento en A24", comentó en su despedida. Y sumó: "Creí que era el momento de cambiar, sentí la necesidad de cambiar, de cumplir con un ciclo y de apostar por un nuevo proyecto que me ha entusiasmado. Siento una ambigüedad total, mucha expectativa por lo que viene pero, por otro lado, mucha tristeza por dejar TN".