"No te metas": Carmen Barbieri quebró en llanto, acorraló a Flor de la V y la dejó mal parada

Carmen Barbieri aprovechó el aire de su programa Mañanísima para desmentir los dichos de su colega Flor de la V.

Esta mañana en la edición habitual de su programa Mañanísima, Carmen Barbieri apuntó contra Flor de la V luego de que ella la acusara de haber renunciado a su obra por problemas de memoria. Contundente, la actriz defendió su postura, pero el llanto la ganó de mano y terminó por quebrarse en medio de su discurso al aire del Canal de la Ciudad.

Hace tan solo unos días atrás, trascendió la noticia de que Carmen Barbieri había decidido darse de baja de la obra Doble Chance, la producción que iba a protagonizar junto a su hijo, Fede Bal. "Sí, la mamá lo abandonó a Fede Bal. El sábado tenían el último ensayo y plantó a la obra porque no le da el tiempo, está muy cansada y después del coronavirus no se pudo recuperar", informó Pía Shaw en la emisión del martes de Los Ángeles de la Mañana.

Un día más tarde, Flor de la V amplió la información en la emisión de A la Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco en la pantalla de América TV y del que ella es panelista. En este ciclo, Flor aseguró que Carmen se había bajado de la producción porque tenía problemas para aprender el guion y que, incluso, este era un problema muy frecuenta en ella.

Indignada y dolida con estos dichos de su colega, Barbieri aprovechó su espacio al aire de Mañanísima, programa emitido por el canal Ciudad, para hacer un fuerte descargo al respecto y defender su profesionalismo. "Le voy a contestar a Flor: estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra", lanzó la ex participante de MasterChef Celebrity.

Luego de esto, Carmen Barbieri hizo referencia a los dichos sobre su supuesta pelea con Fede Bal tras su renuncia. A esta altura, la capocómica no pudo aguantar la angustia y se quebró en llanto mientras aseguraba que los motivos de su baja era meramente personales. "Yo no me peleé con Fede, por él vivo, por él hago todo lo que hago. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas que no me sabía la letra", aseguró Carmen.

Unión entre mujeres: el comentario de Carmen

Aún entre lágrimas, Carmen Barbieri decidió dar un importante mensaje sobre la importancia sobre la unión entre mujeres en la industria. "Yo decidí retirarme de la obra porque no me daba el tiempo y, más que nada, no me daba la salud. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos", lanzó la actriz.

Por último, Barbieri cerró el tema: "Nunca diría nada de vos porque soy respetuosa. Primero porque respeto a una mujer, a las mujeres. Segundo, porque sos una colega. Hablar mal de una colega, nunca".