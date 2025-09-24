No se pueden ni ver: explotó la interna entre dos estrellas de El Trece

Dos grandes estrellas de El Trece estarían seriamente enfrentadas.

El Trece estaría viviendo un momento de suma tensión entre dos de sus estrellas, que a la postre no son otra cosa que compañeros de conducción. Lo que empezó como rumor ha empezado a crecer más y más, al punto que han evidenciado lo que hasta hace poco era mera especulación: en los últimos días, al aire, se profirieron pases de factura cruzados.

Se trata de Mario Massaccesi y Paula Bernini, quienes llevan adelante Tempraneros en TN. La rispidez que hay entre ambos fue objeto de debate en la emisión de Intrusos de este martes, cuando Rodrigo Lussich mencionó que son "muy amigos de siempre y muy buena gente, pero a ella se la tienen jurada". "Gente que habla mal de Bernini por estar agrandada hace mucho que circula, pero en el aire está insoportable. Hay rumores de que limpió a tres personas y alardea de que mide con el rating", añadió.

Mario Massaccesi y Paula Bernini no estarían en los mejores términos.

Tras ello mostraron un recorte donde le dan la bienvenida a Marcelo Bonelli para hacer un móvil, pero cuando este último quiso realizar la primera pregunta, fue frenado en seco por Paula. "Pero dale los buenos días, siempre le tirás la pregunta y no podemos saludar", le marcó ella. “Esto pasó el viernes y se lo nota a Mario como que ya no va más y ella no reacciona”, acotó Adrián Pallares. Paula Varela, en tanto, sumó: "Me dicen que trabajaron con ella que un día le dijeron por la cucaracha que redondee un tema y se puso loca, cortó y amenazó con hacerlos echar”.

Fuego cruzado entre Massaccesi y Bernini

El malestar entre ambos conductores se habría comenzado a gestar luego de que Paula Bernini sufriera una dura caída durante un móvil en Junín de los Andes, el lunes 14 de julio, al resbalarse por una helada y golpearse. El día siguiente al hecho, Massaccesi mencionó que "ayer a las nueve de la noche recibí un reto. Me dieron duro y parejo. Me parece que Paula, cuando vuelva, va a recursos humanos a pedir que me rajen".

¿El problema en cuestión? Bernini lo cuestionó por no llamarla para saber cómo se encontraba tras el resbalón, acusándolo de ser el único que no lo hizo. "Valeria Mercuri te escribió por pedido mío y no contestaste, entonces como no le respondiste a la productora... ¿para qué te iba a llamar?", le espetó Massaccesi. "Me escribieron todos, pero el único que no lo hizo fue mi amigo Massaccesi", lanzó la cronista sin tapujos en su debido momento.