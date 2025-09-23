Se despidió llorando en vivo: una figura de El Trece anunció que se va del noticiero

Un conductor de El Trece rompió en llanto en su despedida.

Un momento cargado de emoción se vivió en la pantalla de El Trece cuando Sergio Jalfin, meteorólogo que reemplazó a Marina Señuk en Arriba Argentinos, se despidió en vivo para dar inicio a una nueva etapa en su carrera. La periodista regresa a la televisión tras su licencia por maternidad, y sus compañeros despidieron a Jalfin con afectuosas palabras.

“Se viene el último pronóstico extendido de Sergio. El lunes ya vuelve Marina, pero él nos ha acompañado todo este tiempo de una manera espectacular”, comentó Nacho Otero, a lo que Valeria Sampedro agregó: “Fue realmente un lujo”. Con humor, Otero sumó: “Te vamos a extrañar y te vamos a seguir molestando siempre, así que tené el teléfono prendido”.

Visiblemente emocionado, Jalfin agradeció el cariño recibido: “Ahora que cambio de horario se viene una nueva etapa. Cierre y comienza algo. Es un conjunto de emociones esto que siento. Me voy a Síntesis, a la noche, y cambio domingos por sábados. Un cambio total. Agradezco muchísimo a todos por estos meses compartidos”.

El meteorólogo de Bragado confirmó que desde este lunes se integra al equipo fijo de Todo Noticias, donde estará al aire a las 23:00 en TN de Noche y a las 00:30 en Síntesis. Además, pasará de los domingos a los sábados en la grilla del canal: “Más visibilidad, más pantalla”, celebró.

Lo que había dicho Sergio Jalfin al sumarse al noticiero

Cuando asumió el reemplazo de su colega Marina Señuk, Jalfin compartió su entusiasmo en redes: “Arrancando una nueva etapa en la TV de Argentina. ¡Feliz de compartirles que, desde este domingo 1 de diciembre, me sumo a la pantalla de @todonoticias @arribaarg @mediodiatrece!”.