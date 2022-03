La nueva figura que se sumó al noticiero de El Trece: "Estoy lista"

La periodista ha trabajado en el mismo puesto en otros canales. Nazarena Di Serio se retiró de Arriba Argentinos pero continuará en El Trece.

La periodista Nazarena Di Serio dejó su puesto de anunciante del clima en el ciclo Arriba Argentinos hace pocos días y ya fue reemplazada. Se trata de una profesional que tiene experiencia en el oficio de presentar las condiciones climáticas en noticieros, ya que ha trabajado en otras emisoras.

Marina Señuk es la comunicadora que reemplaza a Di Serio en su puesto, al igual que lo hizo con Sol Pérez en T&C Sports, cuando la exitosa influncer dejó la sección del clima por la ola de popularidad que le llegó. "Estoy lista. Lunes, te espero con ansias", expresó la joven en sus redes sociales al referirse a sus expectativas por comenzar su paso por el programa del canal del Grupo Clarín.

Señuk es Licenciada en Recursos Humanos y estudia locución, además de haber trabajado como modelo e influencer, ya que tiene miles de seguidores en sus redes sociales. Comenzó su carrera más de diez años atrás, cuando recién llegada de Misiones trabajó para Pancho Dotto.

La despedida de Nazarena Di Serio de Arriba Argentinos

Di Serio quebró en llanto en su último programa de Arriba Argentinos y reveló que nuevos proyectos televisivos la esperan en un futuro cercano. "No tengo más que palabras de agradecimiento. Marce, quiero agradecerte. Me encantó haber empezado en la casa de Arriba argentinos con vos, con Débora (Pérez Volpin). Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la carrera. En mi comienzo", comenzó su descargo la joven.

"Gracias a todos los de producción, a las chicas de maquillaje y peinado. Matías (Bertolotti, meteorólogo), sin vos nada de esto hubiera pasado. Gracias por enseñarme todo. De todos aprendí un montón de cosas", continuó la Nazarena, en alusión a sus sentimientos de agradecimiento para con todos los miembros del equipo que la acompañó durante años en su trabajo. "Acá se hace una familia, porque nos conocemos las caras cuando estamos de malhumor y cuando estamos contentos", sumó.

Si bien no revelón información concreta al respecto por cuestiones de contrato, Di Serio dejó en claro que continuará en la misma emisora de TV. Además, aprovechó para asegurar que se sintió muy a gusto de tener que madrugar para llevarle información al público y compartir momentos de diversión con sus compañeros. "En estos cinco años que me acompañaron. que fueron mis primeros años en tele. De corazón, gracias", concluyó.