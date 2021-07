No llegó ni a debutar: Horacio Cabak ya se bajó de Nosotros a la mañana

A poco del regreso de Nosotros a la mañana, el periodista Pablo Montagna confirmó que Cabak no será parte del ciclo de El Trece. Hubiese significado su regreso a la televisión tras su controversial salida de Polémica en el bar.

Horacio Cabak no formará parte de Nosotros a la mañana

Horacio Cabak no formará parte de Nosotros a la mañana

Pronto comenzará Nosotros a la mañana, que volverá a la pantalla de El Trece por la baja de Lo de Mariana, y tenía a Horacio Cabak como uno de los panelistas en lo que sería su regreso a la televisión tras el escándalo con Polémica en el bar. Pero a pocos días del debut del ciclo conducido por el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, el periodista Pablo Montagna reveló que Cabak cambió de decisión y no será parte del programa que comenzará el próximo 12 de julio.

Hace tan solo unos días se confirmó el final de Lo de Mariana, debido a los bajos niveles de audiencia que alcanzó en los pocos meses que estuvo al aire. Rápidamente la gerencia de El Trece decidió moverse para reacomodar su grilla y definió el regreso de Nosotros a la mañana al horario matutino y volviendo a llevar a Los Ángeles de la Mañana a las 11. Fue el mismo Ángel de Brito quien confirmó que en la vuelta del programa conducido por Sandra Borghi y el Pollo Álvarez, los panelistas serían Sol Pérez y Horacio Cabak, que volvería a la televisión tras su controversial salida de Polémica en el bar.

Pero en las últimas horas, el periodista Pablo Montagna afirmó que el ex modelo no será parte del regreso de Nosotros a la mañana, que luego agregó que se trató de una "decisión total y absoluta de él mismo (Cabak)". Si bien se rumorearon distintos motivos de esta baja, hay dos razones que pican en punta: por un lado, el horario del ciclo de El Trece coincide con el de Ciudadano Común, el programa que Cabak conduce diariamente en radio Delta; mientras que por otro lado la idea del conductor es tener su propio programa y no volver a trabajar en el rol de panelista.

El peor momento de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani confirmó que el próximo 9 de julio será el último programa de Lo de Mariana, el ciclo que conduce en los mediodías del canal del Grupo Clarín, a muy poco de haber comenzado el magazine que configuraba una de las grandes apuestas del canal del El Trece para dar batalla por el rating contra Telefe, pero los bajos niveles de audiencia precipitaron este final anunciado. El 12 de julio será el debut de Nosotros a la mañana y en la previa, el Pollo Álvarez le tiró un palito a Mariana Fabbiani: "Hay un cambio muy groso de lo que quiere la gente y lo que no, la gente le soltó la mano a unos y se la dio a otros. La gente quiere algo más sencillo, más empático".