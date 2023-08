No es el Conejo: Coti fue vista a los besos con alguien de Gran Hermano

El video de la exparticipante del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro se volvió viral. Ocurrió en una fiesta de las que participaron otros GH.

Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga se conocieron en la casa de Gran Hermano y tras algunos días de convivencia comenzaron una relación. Una vez terminado el reality, los jóvenes se mudaron al mismo edificio, aunque a diferentes departamentos. Sin embargo, el romance terminó hace algunas semanas y las redes se llenaron de rumores.

En principio, ambos dijeron que la separación fue en buenos términos pero luego trascendieron algunas diferencias. “No fue algo puntual, fueron problemitas innecesarios que veníamos teniendo, porque ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a esto que vivimos. Cuando uno sale de la casa, al principio uno piensa que puede por todo. Se podría decir que nos desbordó la fama. Pero está bueno que uno acepte eso”, explicó Coti en el living de LAM.

Los días pasaron y fue en el programa de Ángel de Brito que aseguraron que el cordobés y la correntina decidieron darse una nueva oportunidad. No obstante, la influencer salió a desmentirlo y disfrutó de su soltería en una conocida fiesta que compartió con sus excompañeros de GH el último fin de semana.

Fue allí que grabaron a Romero a los besos con alguien de Gran Hermano. El video no tardó en volverse viral por la sorprendente reacción de Mora Jabornisky. "¡Qué beso!", exclamó la misionera al ver el beso que se dieron Coti y Martina Stewart Usher, quien se encargó de compartirlo en Instagram.

Durante esa noche llena de sorpresas, también estuvieron presentes Lucila "Tora" Villar y Nacho Castañares, que se convirtieron en la segunda pareja que se formó en el reality que sigue en pie. Pues, además de la ruptura de Coti y el Cone, también llegó a su fin la relación entre Juliana "Tini" Díaz y Maxi "El Cordobés " Guidici.

Otro aspecto por el que generó sorpresa el video del beso fueron los comentarios homofóbicos de Martina, los cuales se hicieron virales casi al principio de la última edición del reality show de Telefe. Esto generó que la segunda eliminada del certamen sea catalogada con varios adjetivos y sea repudiada por el público.

Coti Romero y Martina Stewart Usher se besaron en una fiesta.

Coti Romero conmovió a todos al contar detalles sobre sus problemas de salud mental

Coti Romero participó del último programa de Polémica en el Bar y volvió a hablar sobre sus problemas de salud mental: “Hay algo que nadie sabía, que no quería contar porque es muy delicado”, anticipó la joven durante su visita al programa de América TV. “Pasé por un momento muy delicado...”, agregó, señalando un inequívoco gesto en sus muñecas. “¿Te cortabas?”, le preguntó Chiche Gelblung. “Sí, me cortaba”, respondió ella.

La confesión alertó a los integrantes del programa, que quisieron saber más detalles. “¿Es post la salida de la casa lo que te pasó?”, indagó Marcelo Polino. “Sí, fue re difícil, porque a veces sentía alivio con eso. Y es una enfermedad que no está buena”, analizó la influencer, que aclaró que se encuentra en tratamiento y con medicación. Además, señaló que sus padres no sabían de esto, porque no había querido preocuparlos, pero que ahora se sentía mejor, por eso lo hacía público. “Ellos sabían que estaba mal, pero no sabían que me cortaba”, expresó.

“Es un conjunto de cosas. Hay gente que opina sin saber de tu vida sin saber, uno elige eso cuando va a entrar pero no sabe lo que viene después”, explicó Constanza. “Yo era de un pueblito de 7 mil habitantes y de golpe estar acá, sola con mi gatita”, agregó en referencia al rotundo cambio de vida que experimentó tras su paso por GH. “Confié en gente que terminaba hablando a mis espaldas. Mis amistades están en mi pueblo”, agregó.

“Es muy fuerte lo que mostraste, tus heridas. ¿Querías quitarte la vida?”, preguntó Polino. “En algún momento llegué a pensar en matarme”, afirmó, mientras Walter "Alfa" Santiago, panelista y exparticipante, la tomaba de la mano. “No está bueno estoy que estoy contando, esto no se hace. No es la solución, me lo dijo una persona muy importante que me contuvo. Pero cuando uno está así, las cosas más pequeñas les parecen gigantes y no se da cuenta que la vida es hermosa y efímera”, afirmó.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

Si vos o algún familiar o allegado tuyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, sentís que nada tiene sentido o te encontrás atrapado en una situación a la que no le encontrás salida, no lo dudes y llamá al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país).