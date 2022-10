Gran Hermano: Martina se convirtió en la segunda eliminada

El participante, que dejó el reality a tan solo dos semanas de haber ingresado, se despidió con con el 57,52% de los votos negativos.

La salida de Tomás Holder desestabilizó las estrategias de juego dentro de Gran Hermano, motivo por el que el grupo de “Los Monitos” perdió a otro de sus integrantes este domingo. Tras la salvación de “El Alfa” de la placa por parte de Maxi, el líder de la semana, Martina, Juan y Nacho quedaron perfilados para la eliminación. Finalmente, el público votó por la salida de Martina.

La noche comenzó bastante caliente, cuando la producción de Gran Hermano cerró las votaciones. En este marco se conoció al participante salvado, es decir, quien había recibido menor cantidad de votos. Con el 3,03% de los votos negativos del público, el primer salvado de la noche para continuar en competencia fue Nacho.

Con sus familiares presentes en el estudio, la votación para definir al segundo eliminado del reality show sumó más de un millón de votos de todo el país. Finalmente, Martina Stewart Usher se convirtió en el segundo eliminado con el 57,52% de los votos en contra. Mientras tanto, Juan se salvó con el 39,55% de los votos negativos.

Antes de irse de la casa, Martina se despidió de sus compañeros y mantuvo una reunión privada con su equipo, "Los Monitos". Juan y Nacho se quebraron en llanto y abrazaron a su amiga mientras le decían cuánto la querían. Antes de irse, Martina le anunció a sus amigos que no se sentían derrotada: "Estoy bien. Lo único que me preocupa es que es el cumpleaños de mi abuela"

"Quiero que me den un abrazo caracol”, fue lo único que se limitó a decir Martina a sus 16 compañeros antes de marcharse del reality show. La participante mantuvo una relación bastante tensa con la mayoría de sus compañeros desde que ingresó, motivo por el que no quiso dedicar unas palabras.

Thiago y Nacho de Gran Hermano se quebraron al recordar a sus madres: "Me acompaña siempre"

Thiago y Nacho de Gran Hermano protagonizaron un emotivo momento cuando se refirieron a los momentos más difíciles de sus vida: las muertes de sus madres. Los participantes de 19 años contaron entre lágrimas cómo vivieron esas experiencias y cómo la superaron.

"Perdí a mi mamá cuando yo tenía 8. Siempre veía en el día de la madre que todos estaban con sus mamás y yo no me sentía bien en esos momentos", soltó Thiago y no pudo seguir porque la congoja le cerró la garganta. "Tu mamá está siempre con vos", le decían sus compañeros mientras lo abrazaban.

Nacho también habló sobre la pérdida de su mamá en esa misma charla, entre lágrimas. "En un proceso de quince días mi mamá se enfermó y falleció. Fue muy complicado porque dentro de todo era muy chico, era la primera vez que perdía a un familiar cercano y era mi mamá. Fuera de joda, fue complicado", explicó el joven entre sollozos. Y agregó: "Mi familia es chica aparte, entonces yo me quedé con mi abuela y con un papá recontra presente pero que vivía en el exterior".

"Mi frustración fue no haber hecho un montón de cosas que capaz las posponía para hacerlas más adelante. Boludeces; desde ir a comer hasta irme de vacaciones con ella. Cuando ella me decía de hacer algo capaz que le decía que no porque tenía otros planes. Pero no me cabe duda de que ella va a estar siempre conmigo y que me acompaña siempre", concluyó Nacho y recibió el cariño de sus compañeros.