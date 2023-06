No es el Chanchi Estévez: quién es el novio futbolista de Sabrina Carballo

La actriz estaría en una relación amorosa con un exfutbolista que, en la actualidad, se dedica a diseñar y vender muebles.

Sabrina Carballo estaría de novia con un exfutbolista que se dedica al diseño y la venta de muebles, según una filtración periodística. "Pegaron onda", expresó la panelista Nancy Duré aportando detalles sobre la actualidad amorosa de la actriz y exparticipante del reality El Hotel de los Famosos (El Trece).

La noticia fue anunciada por Duré en el magazine Socios del Espectáculo, donde se procedió a desmenuzar el sorpresivo vínculo y darlo a conocer al público. “Es una pareja divina, es ex futbolista y actual diseñador de muebles. Le diseñó a muchas famosas los muebles. Les voy a contar cómo empezó esta relación. Él es un ‘workaholic’, pero se tomó vacaciones y se fue a Mar del Plata. A mí me llamó la atención porque no es de tomarse muchas vacaciones y empezó a ir allá todos los fines de semana", indicó la panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Fue a ver la obra de Sabrina, pegaron onda y empezaron a salir. Yo, que lo conozco, empecé a ver fotos de él con una chica rubia de espalda que no le mostraba la cara y le pregunté por qué y él me contestó que no quería exponerla. Pero la semana pasada, él hizo la presentación del escritorio de Luis Ventura, que forma parte de su cápsula. Yo fui, y empecé a buscar la rubia, hasta que vi a Sabrina y me di cuenta que era ella", siguió Nancy antes de dar paso a un móvil con la protagonista de la noticia.

La confusa respuesta de Sabrina Carballo cuando le preguntaron si está de novia

En el móvil del programa, un cronista le consultó a Sabrina Carballo su vínculo con el exfutbolista y la actriz eligió responder con evasivas, generando un incómodo momento que confirmaría el relato de Nancy Duré. “¿Quién es Damián Potenza?”, preguntó el movilero a Carballo. Ella, por su parte, desvió la pregunta y lanzó: “Escuchame, yo te conozco… cuando me pones esa cara, es horrible. ¿Qué es lo que me querés preguntar?”.

“¿Conociste el amor?”, le retrucó el cronista logrando una confirmación de Sabrina pero ninguna información sobre la identidad de "su amado". “Ni en pedo te voy a contestar eso. Estoy feliz que Luis tenga su escritorio”, sentenció Carballo, retrayéndose a la presentación del escritorio de Luis Ventura y estableciendo un guiño a las suposiciones del periodista desde ese lugar.