Nicole Neumann confirmó lo peor sobre su hija Indiana: "Seguirán"

La famosa modelo habló a fondo de su relación con su hija mayor y aseguró qué pasará con la fiesta de quince años que se celebrará próximamente.

La tormentosa relación entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, todavía genera bastante controversia. Y es que, luego de que la joven denunciara a su mamá por maltrato, su mal vínculo estalló mediáticamente y generó un verdadero escándalo. Sin embargo, parece que la situación está cada vez más tensa y el cumpleaños de 15 de la niña se vería fuertemente perjudicado.

Hace poco más de un año que la relación entre madre e hija empezó a desmoronarse. Incluso, desembocó en la mudanza de la niña a la casa de su papá, Fabián Cubero. Sin embargo, esta pelea tuvo consecuencias inesperadas y todos los rumores indican que Nicole no estará invitada al cumpleaños número 15 de su hija.

Interceptada por el móvil de LAM, Neumann habló sobre el evento que tendrá lugar el próximo 18 de octubre. En principio, Nicole quiso esquivar las preguntas y se limitó a decir que estaba "todo bárbaro, por suerte. Todo lindo”. Sin embargo, el notero fue al hueso con la pregunta sobre el cumpleaños de su hija.

"El tema del cumpleaños, ¿es cierto que no te invitó? Porque viste que siempre tenemos una misma campana", consultó Santiago Sposato. "Y bueno, seguirán con esa", se limitó a explicar Neumann sobre el tema. Luego, no quiso profundizar más y volvió a remarcar que "no hablará de su vida privada".

El preocupante pedido de ayuda de Nicole Neumann: "Con el alma rota"

Nicole Neumann es una modelo, conductora y empresaria que cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión. Más allá de su gran éxito, recientemente se vio involucrada en una fuerte polémica tras la denuncia de su hija Indiana Cubero, que comparte con Fabián Cubero, quien la acusó de haber ejercido maltrato intrafamiliar sobre ella durante los años que vivieron juntos. En este contexto, la modelo publicó un triste mensaje en sus redes sociales.

Desde que salió a la luz la polémica con la niña de 14 años, Nicole se encuentra bajo el ojo público constante y su drama familiar resuena en todos los programas de farándula. Por esta razón, incluso decidió tomarse una pausa laboral de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y de su carrera en los medios. En las últimas horas, compartió un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.

Día a día, Neumann sube diferentes historias a su cuenta de Instagram, dejándoles ver a sus seguidores una parte de su vida privada. Muy a menudo, comparte frases motivacionales o reflexiones de libros y de consignas sacadas de Internet que dan claros indicios de cómo se siente en el momento. Recientemente, publicó una triste frase, justo en medio de la pelea con su hija mayor.

La modelo compartió el horóscopo de escorpio, su signo zodiacal, en el que se podía leer: “Tranquila, el karma pondrá a todo el mundo en su lugar y todos los que te hicieron daño pagarán". Más tarde, compartió otro mensaje que evidenció la gran angustia que siente: "Te felicito, porque a pesar de todas las cosas que te pasan, aún le echas ganas a todo, aún sonríes, aún te diviertes. Porque de eso se trata, de brillar hasta con el alma rota”.