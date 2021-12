Ni Süller ni Rímolo: Silvio Soldán reveló quién fue el gran amor de su vida

El histórico conductor sorprendió con su respuesta. Silvio Soldán no tuvo dudas al momento de contestar quién fue el gran amor de su vida, en lo de Juana Viale.

Silvio Soldán tiene 86 años y una gran trayectoria en radio y televisión. A su vez, en el ámbito personal, tuvo diferentes parejas que fueron mediáticas y con las que vivió romances realmente intensos. Pasó con Silvia Süller y posteriormente con Gisele Rímolo, la falsa médica que debió cumplir condena durante muchos años en la cárcel. Sin embargo, en lo de Juana Viale, el protagonista aseguró que otra mujer es quien se ganó el mote de "amor de su vida".

“¿Y vos estás enamorado ahora? ¿Y tu gran amor quién fue?”, le preguntó la nieta de Mirtha Legrand. Sin titubear, Silvio Soldán aseguró que su actual pareja es el gran amor de su vida: "El último, la petisa que tengo ahora, que se llama Susana. Es la antítesis de todas las mujeres que se han conocido en mi vida”.

“Decía que estaba enamorada de mí, a mí no me interesaba porque además era totalmente distinta a las mujeres que me gustaban a mí en ese momento. Era chiquitita, bajita, no me llamaba la atención. Pero comencé a conocerla, y nos hicimos un poquito amigos, y después pasamos a otra cosa, y ahora estoy enamorado, y ella está enamorada de mí y nos sentimos muy felices”, agregó Silvio Soldán.

Por otra parte, Silvio Soldán reveló que no vive junto a su pareja y que ambos mantienen su vida rutinaria en sus respectivos hogares: "Pero ella en su casa y yo en la mía, eso es maravilloso. No lo aconsejo, pero es lo que me gusta, a mí me hizo mucho bien. Es una chiquilina para mí, pero es una mujer grande, tiene 54 años. Aunque al lado mío es una nena”.

Silvio Soldán y un desubicado comentario a Juana Viale en vivo

Durante el fin de semana, Silvio Soldán fue parte de la mesa de domingo de Juana Viale. Y al momento de ser presentado en Almorzando con Mirtha Legrand, manifestó una frase polémica que incomodó a la nieta de la diva. Resaltando la elegancia del exconductor de Feliz Domingo, éste sorprendió al responder: "Antes las mujeres me elogiaban otras cosas... y ahora me elogian las corbatas”.

El comentario de Silvio Soldán generó malestar en las redes sociales y hubo muchos usuarios de Twitter que tildaron de "desubicado" el comentario de este protagonista. A sus 86 años, Silvio Soldán está reapareciendo en la televisión argentina brindando notas en diferentes programas. De hecho, el pasado lunes fue entrevistado por Intrusos y allí se refirió a su vida amorosa junto a una mujer 32 años menor.