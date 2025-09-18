Nelson habló de los graves problemas de salud que tuvo en su infancia.

Nelson Castro habló largo y tendido con Mario Pergolini en Otro día perdido, el programa que este último conduce en El Trece. En el marco de la misma, se refirió no solo a los logros que ha tenido a lo largo de su trayectoria, sino también a las adversidades a las cuales ha tenido que hacerle frente, incluyendo una enfermedad "prácticamente mortal" con apenas algunos días de nacido e intervenciones quirúrgicas numerosas a tan corta edad.

"Sos médico, neurólogo, director de orquesta, primero tocaste un instrumento, después aprendiste a tocar otro instrumento, no te gustó todo eso y te dedicaste a estudiar periodismo, ¿qué te pasa, sos un inconformista? ", le espetó primeramente Pergolini, a lo que Nelson Castro respondió: "Yo le agradezco a la vida poder disfrutar de lo que hago y hacer lo que quiero. Tengo la fortuna de decir que no hice nada en mi vida que no hubiera querido hacer. Y eso es un valor que lo tengo muy atesorado y lo agradezco, yo soy muy creyente, lo agradezco a Dios todos los días y lo disfruto. Me levanto todos los días de muy buen humor. Mi padre era carpintero y mi mamá, ama de casa. Mi vida estuvo muy tomada por la adversidad al comienzo".

Nelson Castro y una confesión sobre su infancia: "Estuve a punto de morirme"

En línea con esto último, mencionó: "Yo tengo cicatrices, que son muy conocidas. Tuve una enfermedad muy grave cuando nací y hasta estuve a punto de morirme". El padecimiento en cuestión se llama erispela, la cual describió como "prácticamente mortal" y que la sufrió a los 15 días de haber nacido. "Tuve médicos muy buenos. Y mi mamá y mi papá, que se esforzaron mucho, permitió que me curara, me recuperara y pudiera salir adelante", añadió.

Nelson Castro, reconocido periodista argentino.

Con relación a la salud, ahondó: "La medicina llegó como una cosa muy natural, muy asociada a todas las experiencias que tuve. Para mí el hospital era un lugar donde lamentablemente de chico transité. Estuve hasta los 14 años, así que tuve 7 operaciones. De muchas no me acuerdo porque era casi bebé, pero las que tuve a partir de los seis años, que fueron en total cuatro, de esas me acuerdo".