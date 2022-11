Nazarena Vélez se quebró por la historia de La Tora: "Estoy ante una nena abusada"

Nazarena Vélez lloró al escuchar la historia de abuso de Lucila "La Tora" tras su salida de Gran Hermano.

Nazarena Vélez se conmovió profundamente al escuchar la dura historia de Lucila "La Tora", recientemente eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe). Al oír su vivencia con el abuso infantil, la modelo lo entendió todo.

"La Tora" se convirtió en el personaje más polémico debido a sus actitudes violentas dentro de la casa, especialmente luego de que Walter "Alfa", de 60 años, le hiciera una broma sexual a Coti, de 20. Esta situación sensibilizó a Lucila, quien la defendió a los gritos diciendo que eso era abuso, a pesar de que para Coti había sido solamente un chiste de mal gusto.

Cuando Nazarena tuvo enfrente a "La Tora", comprendió que esa situación le había tocado una fibra muy sensible: el abuso sexual que sufrió cuando era una niña. "Lo que pasa con el tema 'Alfa' es que yo tuve como cuatro situaciones con él, no es que era la primera. Entonces, me quemaba la cabeza. En la casa le decimos 'la radio', porque estás hablando y se mete en la conversación con un comentario desubicado", comenzó Lucila en LAM (América TV).

"El episodio con Coti fue el que a vos te disparó por una cuestión personal, según contaste. ¿Fue algo que te pasó hace mucho tiempo?", le preguntó Ángel de Brito. "Sí, a los 9 años. Ya es un tema hablado, obviamente lo vengo tratando. Lo conté después de 15 años. No toqué el tema ni lo quiero tocar, pero el final siempre es el mismo, el abuso", se explayó la exparticipante de Gran Hermano.

Fue entonces cuando Nazarena le interrumpió, con lágrimas en los ojos, y le dijo: "Yo creo que a vos te detonó de verdad por tu historia. Todo lo que pensaba de vos, ahora se me fue al piso después de saber que estoy frente a una nena de 9 años abusada. Me rompés el corazón, y entiendo por qué este tema te disparó la agresión. Entiendo que te detonó, porque estabas loca, era una cosa que no te entraba una bala".

Qué pasó entre Lucila "La Tora" y Walter "Alfa"

Todo comenzó cuando Walter "Alfa" le hizo una broma a Coti comparando el tamaño de su miembro con el de un desodorante. "Mirá, Cotita, mirá. 10 de circunferencia, un desodorante", le dijo "Alfa", señalando su pelvis. Coti le pidió que parara, pero el hombre siguió insistiendo con su broma de mal gusto. Más tarde, se supo que no la estaba acosando, sino que estaba imitando a "El Conejo", el novio de Coti, quien frecuentemente presume el gran tamaño de su miembro.

Lucila, quien no estaba presente en ese momento, se asustó al escuchar lo que Coti le contó que había sucedido en la habitación y apuntó contra "Alfa", a quien acusó de abusador a los gritos. La situación revolucionó toda la casa, y más tarde, Lucila fue al confesionario y habló con Gran Hermano sobre lo sucedido.

"Menos mal que no estaba yo, porque sino me ibas a sancionar a mí y me ibas a expulsar de la casa. Si yo llego a ver esa situación, yo lo mato. Le rompo la boca. Yo no voy a permitir que ningún hombre acose ni abuse de una mina. Nunca lo voy a permitir. Nunca, nunca, nunca", le dijo a Gran Hermano mientras lloraba.