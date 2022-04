Nazarena Vélez reveló la insólita primera cita que tuvo con su novio: "Me asombré"

La actriz y productora teatral se expresó sobre el significado de su pareja en su vida. Nazarena Vélez y Santiago Caamaño se conocieron en una obra de teatro.

Nazarena Vélez se expresó sobre su relación con su pareja, el actor Santiago Caamaño, con quien mantiene un vínculo amoroso desde hace más de tres años. La madre de Barbie Vélez dio a conocer íntimos detalles del noviazgo que llegó a su vida después de mucho tiempo sin estar con alguien.

"Nos conocimos trabajando, no me interesaba El Bocha, me parecía muy pendejo, muy marcado", comenzó su descargo la protagonista de Los Grimaldi. Y agregó: "Cuando lo conocí, que me invitó a tomar unas cervezas, ya empezó bien porque me invitó a tomar unas cervezas, arrancó bárbaro, entendió todo".

Vélez aseguró que en un principio no apostaba mucho por su relación con Caamaño y añadió: "Yo al principio no daba un peso, pensé que iba a ser una relación carnal. Me parecía un bombón pero pensé que iba a ser algo de temporada", en diálogo con Revista Caras. "Es un pibe tan de barrio, cero figureti, tan en eje, con unos principios increíbles, de familia. Hacía mucho que no me cruzaba con una persona así", soltó.

"Me asombró y me enamoró de a poco. Cuando empezamos a salir le dije: 'No te enganches, no te enamores, estoy en otra, tengamos una relación tranquila'. A los tres meses le estaba diciendo te amo. Él es todo lo que está bien", concluyó la panelista de LAM.

La actriz habló sobre cuán poco conocía Caamaño sobre los escándalos en los que se vio envuelta a lo largo de su vida, como el conflicto con Daniel Agostini: "En un momento le presento al Chyno, y le digo 'El Chyno Agostini', y él me dice 'pero ¿cómo Agostini, el cantante?' y yo le digo '¿en serio me estás preguntando?'. Por dentro me pasaba toda la data de cuando le rompí el auto a Agostini y pensaba 'no me googleó, que hermoso, no sabe nada de mi vida'".

Fuerte descargo de Nazarena Vélez sobre la muerte de Fabián Rodríguez

Vélez aseguró que tras el suicidio de quien era su esposo atravesó una fuerte crisis de la que le costó mucho salir. "Yo estuve a punto de ser alcohólica. Yo me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián tomándome tres litros de vino a la noche buscando papeles en la oficina, buscando respuestas", expresó la productora teatral sobre lo que vivió en 2014. Y agregó: "Yo me quedaba en la calle… Había un montón de cosas que yo sabía que él no pudo ni iba a poder enfrentar. Pero uf, te mata".