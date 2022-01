Nazarena Vélez habló del delicado estado de salud de su hijo

A meses del desesperante episodio de convulsiones, la actriz reveló cómo continúa su hijo menor, Thiago Rodríguez.

En agosto de 2021 y en medio de un prometedor viaje familiar, Nazarena Vélez vivió uno de los momentos más angustiantes: su hijo Thiago empezó a sufrir convulsiones arriba del avión que iba rumbo a Mendoza. Es así como, a cinco meses del terrible episodio, la actriz se explayó sobre la situación y develó cuál es el estado de salud actual del niño.

"Empezamos a los gritos en el avión. Gracias a Dios al minuto y medio ya estaba como nuevo, como si no hubiera pasado nada. Le hice todo lo que corresponde", fueron las únicas palabras de Nazarena Vélez el día del episodio, desde entonces, no se supieron más actualizaciones sobre la salud del niño. Sin embargo, recientemente la artista dio una nota con Implacables y se expresó sobre el tratamiento y diagnóstico de su hijo de diez años.

Afortunadamente, Thiago encontró asistencia médica de inmediato y actualmente se encuentra bajo el seguimiento correspondiente, en este marco, Vélez aseguró que la mayor recomendación por parte del equipo profesional de la salud había sido "bajar un poco las revoluciones". Sin embargo, también dejó en claro que era un proceso y que todavía les quedaba bastante por recorrer.

"Eso no es una tontería y no se termina de un día para el otro, pero hoy gracias a Dios la medicina está súper avanzada, así que con una pastilla todos los días eso se arregla", contó Vélez con un tono de alivio en diálogo con el programa de Susana Roccasalvo que se emite por la pantalla de El Nueve.

Más allá de que aún Thiago tiene que seguir en tratamiento y al pendiente de su salud, Nazarena dejó en claro que "está bien, bajo control" y que "es un nene sano". "Tiene una vitalidad increíble, pero de repente la cabeza le funciona como mucho todo el tiempo y tiene que bajar un poco las revoluciones. Él está muy bien y súper controlado", añadió Vélez sin ponerle un nombre al diagnóstico de su hijo menor.

Madre todoterreno: siempre en defensa de los suyos

Más allá del angustiante momento que pasó debido al episodio de salud de su pequeño, al mes siguiente Nazarena Vélez vivió uno de los momentos más felices: el casamiento de su hija Barbie. Sin embargo, a pesar de que se muestre muy feliz con el gran paso en la vida de la actriz, la modelo no tolera la cantidad de falsos rumores que surgen en torno a la recién casada y su esposo, especialmente sobre la supuesta llegada de un bebé.

Es por esto que, harta de los dichos, Nazarena hizo su descargo en diálogo con Nosotros a la Mañana: "¡Cómo me la quieren embarazar! ¡Es increíble! De repente Barbie se toca la panza y ya dicen 'está embarazada'. No, no está embarazada", comenzó por decir. "A las mujeres nos ponen un peso muy grande. Yo de chiquitita soñaba con ser mamá. A Barbie no le pasa. Ella quiere esperar. Entonces, yo no le ejerzo presión", sentenció convencida de que lo importante era respetar la decisión de su primogénita.