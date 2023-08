Nazarena Vélez contó sorprendentes detalles de su noche con Luis Miguel: ""¡Tenía un olor!"

La panelista de televisión dio a conocer la experiencia que tuvo con el músico mexicano. Nazarena Vélez dio detalles de su encuentro con Luis Miguel.

Nazarena Vélez contó que tuvo una experiencia con Luis Miguel y dio detalles de la noche que pasó con el cantante mexicano que está de visita en Argentina. La panelista de televisión se pronunció en medio de los rumores de la existencia de dobles del cantante para sus exposiciones públicas.

El intérprete de Cuando calienta el sol y Ahora te puedes marchar es tendencia en todas las redes sociales después de las declaraciones de Luis Ventura sobre la supuesta técnica del músico para pasar desapercibido. En ese contexto, el tema se trata en todos los programas de televisión y LAM no fue la excepción; en medio de un debate sobre el músico Nazarena Vélez contó todo sobre su noche con él.

"¡Tenía un olor a perfume! Era educado, amoroso, te miraba a los ojos. Era muy caballero, muy amoroso. Pero me fui. Comí almendras y tomé champagne", comentó Vélez en diálogo con Ángel de Brito. La actriz y productora teatral contextualizó y reveló que en aquel momento estaba de novia con el conductor de TV Hernán Caire. "Yo fui con un enterito de jean, una remara y zapatillas. Fui en modo fan. Había otras chicas, modelos. Todas diosas. Pero yo no iba a coger. Yo iba a conocerlo. No fui en modo femme fatal. Era una fan y tenía 23 años", agregó.

La compañera de panel de Vélez, Yanina Latorre, cuestionó su discurso y le dijo que no creía que no haya pasado nada íntimo con Luis Miguel. "Mirá, ¡me acosté con cada boludo! ¡Mirá si no te voy a reconocer a Luis Miguel! ¿Me estás cargando? Sabés cómo te lo reconozco. Además, yo en ese momento estaba de novia con un conductor", respondió sin tapujos la madre de Barbie Vélez. Y cerró: "No me saqué una foto, pero me regaló una remera de su tour, que se la regalé a una amiga que estaba enferma. Habré estado ahí unas dos horas… Hubo un beso".

Qué dijo Luis Ventura de Luis Miguel

"Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque sino alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Y hay un doble argentino al que le dijeron 'avisá en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo'. Operativo LM. Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él", comenzó su descargo el periodista en América TV. Y sumó: "No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes".

Ventura aseguró que esta supuesta medida de Luis Miguel se debería a que no siempre puede dar todo de sí en el escenario. "Él no siempre está al 100 por ciento. Ha tenido excesos de alcohol y droga. No siempre está con disponibilidad para subirse a un escenario", sostuvo.