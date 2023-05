Nati Jota vive un drama de salud y confesó su mayor temor: "Me arrepiento"

La expanelista de Luzu TV se pronunció sobre el mal momento que atraviesa en sus redes. Nati Jota contó de qué se trata la intervención a la que se someterá.

Nati Jota contó que deberá someterse a una invasiva operación en sus redes sociales y se mostró muy nerviosa al respecto. Nati Jota les pidió asistencia y consejos a sus millones de seguidores, quienes le relataron sus propias experiencias con esa cirugía.

"Mañana me saco las 4 muelas de juicio, sí las cuatro. Ya es una decisión tomada así que porfa no me atemoricen", escribió la periodista que egresó en TEA en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 1.1 millones de seguidores. Y agregó: "Mi teoría es que si después sufro mucho y me ‘arrepiento’ ya no tendré vuelta atrás y ya me habré sacado las cuatro. Listo, chau. Acepto consejos, grazie".

Los seguidores de la joven le dedicaron mensajes de apoyo y contención en el momento de ansiedad y miedo que atravesaba. "Preparate puré, comprate helado, yogur, los medicamentos que te manden para calmar el dolor. No te arriesgues a querer morder algo porque el dolor de intentarlo no vale la pena (te lo digo por experiencia) jajaja ¡éxitos y mucho amor!”, "Fue la mejor decisión que tomé” y “¡Yo también me saqué las 4 juntas, Nati! ¡A seguir las indicaciones del dentista que todo va a salir joya! Posta que vas a estar mega. Mucho hielo, helado y calmantes” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la influencer de 29 años.

El cruce mediático de Nicolás Occhiato y Nati Jota

El conductor y fundador de Luzu TV se pronunció sobre la salida de la periodista de su medio y soltó una frase tajante al respecto: "No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta". Después de esa emisión del programa, ese fragmento del descargo de Occhiato se viralizó y se armó un conflicto mediático. El propio conductor aclaró lo sucedido en diálogo con el notero de Socios del Espectáculo.

Notero: Fuerte, le deseaste la muerte a una compañera…

Nico Occhiato: ¡Soy tremendo! No importa. Siento que no tengo que explicar nada. Ustedes mismos, ¿no hacen muchos chistes al aire?

Notero: Vivimos jodiendo.

Occhiato: Y bueno

Notero: ¿Fue una jodita, entonces, que le deseas la muerte?

Occhiato: Ni siquiera fue una jodita, es la forma de ¿Cómo voy a decir 'la quiero ver muerta'? Es insólito. Lo único que me importa es que lo entienda ella. Le dije: “Nati, vos entendés el código del programa mejor que nadie, ¿no?”. Y me dijo “obvio”. Ya está, de ahí para abajo... Después me reí en las redes, por las fotos, los títulos. Pero entiendo las reglas del juego.