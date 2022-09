Natalia Oreiro rompió el silencio tras los rumores de enfrentamiento con Wanda Nara: "Me da mucha pena"

Natalia Oreiro se refirió a los rumores que indican que está enojada con Wanda Nara por una supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?

Natalia Oreiro rompió el silencio luego de que se corriera la versión de que está enfrentada con Wanda Nara, su compañera en ¿Quién es la máscara? "Me da mucha pena", aseguró la cantante uruguaya en diálogo con el portal de espectáculos PrimiciasYa.

Yanina Latorre sorprendió en LAM al contar que Natalia Oreiro se habría enojado con Wanda Nara por una supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?, el reality que configura la nueva apuesta de Telefe para cuando termine La Voz Argentina. "Wandita llegó, grabó, se fue a Miami, volvió y ahora se va a Turquía. Hasta la semana que viene no vuelve", contó la angelita sobre el supuesto enojo que habría con la empresaria.

En un adelanto de una entrevista que realizó con PrimiciasYa, Oreiro rompió el silencio y habló de los rumores de que está molesta con Wanda Nara. "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice", aseguró la uruguaya, contundente.

"Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas", agregó Natalia Oreiro. En ese sentido, la actriz insistió en que la empresaria no merece ser protagonista de estos rumores ya que es "re laburadora".

"Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró Oreiro sobre el sorpresivo viaje que Wanda hizo en la noche del martes. Por su parte, la empresaria también habló de Natalia Oreiro durante un vivo de Instagram.

Qué dijo Wanda sobre Natalia Oreiro

En la noche del martes, Wanda Nara dejó inesperadamente Argentina y desde un aeropuerto hizo una transmisión en vivo. Ahí, la empresaria habló de su compañera en ¿Quién es la máscara? "Natalia Oreiro es lo más, pero de lo más. No la conocía y creo que somos amigas", contó la esposa de Mauro Icardi.

"Creo que el día de mañana esta relación con Natalia va a quedar para siempre porque me parece una persona increíble", agregó Wanda Nara durante el vivo en Instagram. De esta forma, la empresaria -que arregló el préstamo de Icardi al Galatasaray de Turquía- dejó bien en claro que su vínculo con Natalia Oreiro está muy lejos de ser malo, como se rumorea desde hace horas.