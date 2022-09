Natalia Oreiro le puso los puntos a Wanda Nara sobre La China Suárez: "Vamos a cerrar el tema"

Las figuras de ¿Quién es la Mascara? protagonizaron una fuerte interna luego de mencionar el escándalo con "La China" Suárez en vivo.

La tensión en ¿Quién es la Máscara? empezó a crecer y dos de sus figuras más importantes protagonizaron una fuerte interna. Se trata de Natalia Oreiro y Wanda Nara, dos de las estrellas más destacadas del ciclo que, según trascendió, tuvieron un fuerte encontronazo luego de hablar de "La China" Suárez al aire del programa.

En una de las emisiones diarias del programa de canto, Moldavsky lanzó la polémica idea de que "La China" Suárez estuviera debajo de uno de los disfraces. Esta situación molestó muchísimo a Nara, quien no pudo ocultar su incomodidad y lanzó: "no creo que sea tan atrevida". Rápidamente, Natalia Oreiro no dejó que el tema avanzara y frenó en seco a la empresaria: "Bueno bueno vamos a cerrar el tema, vamos a tener la noche en paz".

Sin embargo, lo que en ese momento pareció una divertida situación televisiva, en Socios del Espectáculo revelaron que hubo mucha molestia por parte de las dos figuras. Al parecer, a Wanda no le gustó que llevaran ese tema al vivo y a Oreiro le disgustó el clima conflictivo que se generó.

"Me contaron que hubo mucha molestia por parte de Wanda Nara con todo el tema de 'La China' Suárez. No le gustó nada y además no le hizo ninguna gracia", empezó por informar Adrián Pallares en el programa de El Trece. Luego, añadió: "A la que tampoco le gustó nada fue a Natalia (Oreiro), porque además no es algo que el programa requiera o lo necesite".

Wanda Nara trató de "atrevida" a La China Suárez en vivo: "La desenmascaré"

Wanda Nara habló sobre su conflicto con "La China" Suárez y la trató de atrevida al aire en ¿Quién es la Máscara?. A días de anunciar su separación oficial de Mauro Icardi, la empresaria recordó el conflicto que sacó a la luz la crisis en pareja y se mostró muy picante ante la posibilidad de que la actriz participe del programa de Telefe.

La situación se dio luego de la presentación de "Mansa" la Rana, una famosa disfrazada de este animal que tenía vestimenta japonesa. La dinámica ante la llegada de este nuevo concursante fue diferente: si el jurado develaba su identidad, se convertiría en la eliminada de la noche sin la oportunidad de volver a concursar. Sin embargo, a la hora de lanzar posibles nombres, Moldavsky puso incómoda a Wanda al mencionar a Suárez.

"Es lo que estaba esperando que pase. Te lo quiero decir tomándote de la mano porque sos mi compañera, porque te quiero, pero te tengo una noticia polémica", lanzó Roberto Moldavsky cuando llegó su momento de intentar adivinar la identidad de la participante. Luego lanzó picante: "Toda esta onda japonesa viene de sangre japonesa. ¿Sabés quién está ahí? Tenía que pasar: 'La China' Suárez".

Visiblemente sorprendida por la teoría de su compañero, Nara contestó fiel a su estilo y fue letal contra la la actual pareja de RusherKing. "No creo que sea tan atrevida. Me parece un montón, además el tema Despechá", opinó Wanda en referencia al tema de Rosalía que cantó la famosa detrás de la máscara.

En ese marco, Lizy Tagliani se sumó a la dinámica y generó aún más tensión en el ambiente. "Esa onda no es china, es japonesa pero bueno, el Instagram de ella es @sangrejaponesa", tanteó la humorista. Rápidamente, Wanda replicó indignada: "Bueno, hacele publicidad vos también. La verdad que con amigos así...".

Sin embargo, luego de que sus compañeros se rieran y trataran de seguir con otro tema, Wanda sentenció picante: "Igual yo a ella ya la desenmascaré no creo que venga".