Natalia Oreiro estalló contra el jurado de ¿Quién es la Máscara?: "Un papelón"

La conductora no toleró una actitud del jurado y los mandó a trabajar frente a todo el público.

Natalia Oreiro explotó contra los jurados investigadores de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) y los "mandó a trabajar". En el primer domingo de revancha del reality de canto, la conductora no toleró una actitud de Karina "La Princesita", Lizy Tagliani, Wanda Nara y Roberto Moldavsky y los frenó en seco en medio del programa.

La situación se dio al inicio del programa, justo antes de que empezaran los shows de los famosos enmascarados. Para marcar una diferencia con las emisiones anteriores, Natalia Oreiro descendió desde un soporte desde el techo al estilo de una comedia musical, pero no contaba con que el grupo de investigadores la acompañara en la apertura. Los cuatro jurados empezaron a bailar al ritmo de la conductora con una coreografía, pero a la actriz uruguaya no le gustó en lo absoluto.

"No chicos no, paren, paren. ¿Qué es esto?", frenó en seco Oreiro e hizo que la música y los bailarines frenaran. Indignada por el tipo de show que estaban brindando, la conductora continuó: "Es un papelón".

En tono de broma pero manteniendo la seriedad, la exprotagonista de Solamente Vos hizo una fuerte crítica hacia la producción: "Yo tengo un cuerpo de baile precioso y vienen estos acá atrás mío". Un tanto sorprendida, Wanda Nara replicó que "lo habían dado todo", pero Oreiro no se mostró convencida. "Vayan a su lugar a trabajar, a investigar que en realidad ni eso hacen bien", sentenció la conductora molesta.

Natalia Oreiro reveló el gesto romántico de Ricardo Mollo que la conquistó

Natalia Oreiro contó en ¿Quién es la máscara? por primera vez cuál fue el gesto romántico que tuvo con ella Ricardo Mollo y que la terminó de conquistar. "Me morí de amor. Ahí empezó nuestra historia", compartió la cantante, bajo la atenta y cariñosa mirada del legendario músico de Sumo y Divididos.

La noche del jueves en ¿Quién es la máscara? fue sin dudas muy especial para Natalia Oreiro. Es que en un momento de la noche, una voz muy conocida para ella empezó a cantar "Contigo a la distancia" y la conductora no pudo disimular que reconoció a quién estaba dentro del disfraz de un Tiranousario Rex y emocionarse.

"¡No me pueden hacer esto! Obvio que me di cuenta cuanto empezaste a cantar. No me lo dijo ni la producción. Encima cantando esa canción", fueron las primeras palabras de Oreiro tras sacarle la máscara a Ricardo Mollo. A continuación, la conductora le pidió aprobación a su pareja desde hace más de 20 años para contar por qué era tan especial ese tema para ella.

"Cuando nosotros éramos amigos, obvio que a mí él me encantaba, pero éramos realmente amigos, charlábamos un montón…Un día se dio cuenta de que yo estaba muerta con él y me deja en el buzón de casa un sobre con un CD, con esta canción", detalló la cantante uruguaya. Para cerrar, Natalia Oreiro concluyó revelando que ese fue el momento en que Mollo la terminó de enamorar: "Me morí de amor. Ahí empezó nuestra historia".