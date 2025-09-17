Nancy Pazos confesó que fue amante de un importante dirigente del PRO: “Vino a mi casamiento”.

La periodista Nancy Pazos reveló que un importante dirigente político del PRO fue su amante y que, incluso, estuvo presente en su casamiento con Fernando González.

Se trata del actual diputado nacional Diego Santilli, con quien la periodista tiene tres hijos pero no se casó nunca. Sí estuvo casada con Fernando González, con quien contrajo matrimonio "a los 30 o 29", según contó en Infobae.

"Cuando te casaste, ¿ya eras amante de Santilli?", le preguntó el entrevistador, Darian "Rulo" Schijman. La respuesta de Nancy Pazos fue contundente: "Sí, y él estaba en el casamiento".

"Él también tenía sus amantes", dijo sobre su exmarido, y agregó: "En ese momento hacíamos un programa de televisión, Ruleta Rusa, laburaba conmigo, era mi mejor productor. Yo le tenía mucha admiración como escribía. No sé. El sexo claramente no era lo que funcionaba en mi casa, con lo cual lo buscaba en otros lados. No era tampoco el único amante que tenía". "Yo cuento y no tengo pudor en contar", sentenció, ante la sorpresa del entrevistador.

Qué quería Nancy Pazos con Santilli

En la misma entrevista con Infobae, Nancy Pazos contó que ella "no quería" ponerse en pareja con Santilli. "Yo quería que mi vida fuera por otro lado", señaló. Ahora, separados, la periodista es ha sido muy crítica del acercamiento de su expareja con el gobierno de Javier Milei, hasta el punto tal de integrar la lista de candidatos a diputados para la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.