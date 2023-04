Nacho de Gran Hermano se decidió y se va de Telefe: por qué le dijo chau

Nacho Castañares se marcha de Telefe pese al contrato que firmó al ingresar al reality de Gran Hermano. Cuál es el futuro laboral del exparticipante.

Nacho Castañares, el joven de 19 años que alcanzó el segundo puesto en la edición 2022/23 de Gran Hermano, tomó la fuerte decisión de decirle adiós a Telefe para trabajar en un impensado canal de televisión.

Teniendo en cuenta que hace poco le bajó el pulgar a la idea de sumarse al Bailando por un Sueño, programa que debutará en América TV con la conducción de Marcelo Tinelli, todo parecía indicar que el rubio nacido en Madrid (España) se quedaría tan sólo en el canal de las tres pelotitas.

En las últimas horas trascendió que Nacho se sumará al programa Editando Tele, transmitido por Net TV y que tiene como presentador a Luis Piñeyro. Esto se debe a que Kuarzo, productora con la que los participantes de GH firmaron contrato de exclusividad antes de ingresar al reality, es dueña del mencionado ciclo televisivo.

De todas formas, Nacho continuará realizando transmisiones por streaming en su canal de Twitch, otro ámbito en que el subcampeón de Gran Hermano tiene intenciones de potenciar de cara a lo que viene.

El mal momento que pasó "La Tora" con Mora de Gran Hermano

En su paso por la casa de Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar demostró ser una persona muy sensible y temperamental. Y fuera del reality su personalidad le volvió a jugar una mala pasada: durante un stream escuchó un violento relato de su excompañera Mora y lloró en vivo.

En una transmisión en su canal de Twitch, la Tora reprodujo el audio que le envió su amiga para contarle la desagradable experiencia que tuvo en la puerta de un boliche. “Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se vayan, que nadie les quería pegar, solo que se vayan”, sostuvo la misionera y agregó: “Los del boliche medio que se hicieron los boludos”.

La ex GH, con una evidente gesto de indignación, le volvió a darle play al audio. “Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imaginate”, agregó Mora. “Encima cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo: ‘si quiero las cago a palos’”, añadió.

A continuación, Lucila expresó no sólo su sorpresa sino también su disgusto: “Realmente agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales”. “Yo en esas cosas me desconozco”, afirmó. Y aunque manifestó no estar a favor de la violencia, Villar reflexionó: “Qué bronca me da. Son una manga de cagones. Obviamente no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca”. El relato la impactó de tal forma que se puso a llorar.