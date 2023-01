Gran Hermano: La Tora lloró al contar que sufrió un abuso en su infancia

La participante del reality contó la situación que atravesó en su infancia frente a todos sus compañeros.

Lucila "La Tora" Villar le confesó a sus compañeros de Gran Hermano que sufrió un abuso cuando tenía nueve años. La participante contó la situación que atravesó en su infancia en una ronda de confesiones con los demás "hermanitos".

“A los 9 años sufrí un abuso intrafamiliar y no lo conté hasta que tuve 24 años. No lo conté para proteger a mi familia y porque me sentía culpable de lo que me había pasado”, contó "La Tora" al inicio de su relato. Luego, añadió: "En base a ese abuso me junté con las peores personas".

Mientras la participante contaba cómo la situación influyó en su vida, sus compañeros la contenían y abrazaban. "Tuve un novio que estaba hasta en el paco, estaba en cualquiera. Me logro separar de él y me meto en la noche, todas las semanas, todas las noches. En el alcohol, en el sexo fácil, era como un autocastigo. Salía a bailar y me acostaba con quién yo quería", continuó.

"Mi vida no podía más", confesó Lucila y contó que llegó hasta pensar en quitarse la vida. "Entonces conozco a la iglesia, conozco a Dios, conozco el gimnasio y ahí empecé a hablar, a contar lo que yo pasé", continuó "La Tora". Además, continuó: "Se le empecé a contar a pocas personas, hasta que llegó el momento de contárselo a mis viejos, que era lo que más miedo tenía. Porque siempre los quise cuidar y porque me sentía culpable”.

Por último, "La Tora" incentivó a que, si había otra mujer que había pasado por lo mismo, que se anime a contarlo porque "hablando se sana".

La Tora se cansó y le dijo a Camila lo que todos piensan en Gran Hermano: "Lo hiciste"

Lucila "La Tora" Villar encaró a Camila Lattanzio en Gran Hermano 2022 y aclararon todas las tensiones que existieron entre ambas durante varios días de convivencia dentro de la casa más famosa del país.

Desde que Camila entró al reality tuvo varios choques implícitos con Lucila. Es por esto que les contó a sus compañeras, Romina Uhrig y Julieta Poggio, que presentía que la oriunda de Berazategui le tenía envidia e intentaba copiarla. Inmediatamente después, la exdiputada y la actriz se lo contaron a "La Tora" y se desató una discusión.

"En Año Nuevo, vos me hiciste un comentario que me hizo sentir re excluida", le confesó Camila. Rápidamente, "La Tora" le respondió: "Sí, me han llegado comentarios tuyos que hiciste y que no me parecieron adecuados. Igual, nunca sentí que yo tenga un problema con vos. Nunca estuve mal predispuesta con vos. ¿Vos en algún momento dijiste que yo te quería copiar?".

"No, yo sentí eso. Como que me tenías envidia", se sinceró Lattanzio. "La Tora" no pudo contener su carcajada y le dijo que nunca había sentido envidia hacia ella y le preguntó: "¿De qué te tenía envidia?". "Una envidia más de competencia. Estábamos compitiendo y a mí no me gusta competir", sumó Camila.

"En vez de decírmelo a mí, te encargaste de decírselo a un montón de personas. Vos que decís que odiás el lleva y trae... ¿No sentís que esto fue un lleva y trae? Yo me fui enterando de todo y, sin embargo, no hice nada", se defendió Lucila. Finalmente, hicieron las pases y se abrazaron. "¿Ves? Capaz se entendió mal desde el principio entre nosotras. Empecemos de nuevo para que esté todo bien. Gracias por hablar", le agradeció la nueva "hermanita".