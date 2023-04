Una participante de Gran Hermano rechazó a Marcelo Tinelli: "No me gusta"

Una exintegrante de la casa de Gran Hermano recibió una importante propuesta de Marcelo Tinelli pero le dijo que no: los motivos.

Una ex participante de Gran Hermano (Telefe) fue convocada por Marcelo Tinelli para participar del Bailando 2023, que esta vez se emitirá por América TV. Sin embargo, su respuesta no fue la esperada por el conductor: lo rechazó inmediatamente. Más tarde, esta figura explicó los motivos de su decisión.

Se rumoreaba que los candidatos de Gran Hermano que Tinelli tenía en mente para convocar eran Walter "Alfa" Santiago, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares. Sin embargo, ninguno de ellos fue confirmado todavía. Tiempo después, comenzó a resonar el nombre de Lucila "La Tora" Villar.

Recientemente, "La Tora" y Nacho fueron entrevistados. "¿Vas a estar con Tinelli? ¿Ya te llamaron? ¿Hay que pedir permiso?", le preguntó un cronista de LAM (América TV) a Nacho. "Creo que no. Estoy enfocado en otras cosas, más en lo digital. Me gusta todo lo que es Twitch.. Me parece que va más por ese lado", respondió el joven.

Minutos después, Lucila también explicó los motivos por los que rech pazó laropuesta: su vínculo con Telefe. "Perdón al canal, pero estoy casada con Telefe, por cómo me cuidan, por todo... Quiero crecer ahí con los proyectos a futuro, haciendo lo que sea", comenzó. De todas formas, dejó en claro que no le interesaba: "Yo no aceptaría ir al Bailando. No me gusta, no consumo. Lo banco a Marcelo, para mí siempre fue uno de los mejores conductores pero no es mi perfil".

Nacho reveló si le fue infiel a "La Tora"

Todo comenzó cuando Mora Jaborinsky publicó una foto de "La Tora" y escribió: "Con la cornuda número uno". Más tarde, Nacho habló sobre el tema. "Hubo una publicación desesperada diciendo que era la cornuda número uno... ¿Todo bien con 'La Tora'?", le preguntó un movilero de LAM (América TV) a Nacho. "Eso es porque jode Mora, diciendo que somos unos cornudos porque estamos todo el tiempo juntos. Fue jodiendo, es un chiste interno entre nosotros, pero estamos muy bien", respondió el joven. Y agregó: "Me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella".