Nacho Castañares, quien está en pareja con Lucila "La Tora" Villar, no pudo contenerse y le mandó un sospechoso mensaje a Julieta Poggio.

Nacho Castañares tuvo una inesperada actitud hacia Julieta Poggio, su excompañera en Gran Hermano (Telefe). A pesar de que el joven tiene una relación con Lucila "La Tora" Villar, también exintegrante de la casa más famosa del país, tuvo un llamativo acercamiento hacia Julieta. Mientras algunos de sus seguidores reaccionaron eufóricos, otros desaprobaron su accionar y se preguntaron si realmente seguiría enamorado de Lucila.

Nacho y Julieta formaron un vínculo bastante cercano durante su estadía en la casa. En aquel entonces, la bailarina tenía una relación con Lucca Bardelli, quien la estaba esperando afuera de la casa. Sin embargo, recientemente Poggio anunció que está soltera y, en este contexto, Nacho le envió un particular mensaje. A partir de esto, sus seguidores especularon con que podría pasar algo más que amistad entre los dos.

Recientemente, la actriz publicó una serie de fotos en su Instagram y Nacho le comentó: “Ay, ay, ay, qué linda Julay”. Julieta reaccionó dándole "me gusta" a su comentario, que rápidamente se volvió viral. Miles de fanáticos le comentaron cosas como "que lindos ustedes dos juntos" y "Nacho, esa no es 'La Tora', andá para allá".

Por otro lado, Castañares había publicado fotos en la nieve, durante sus vacaciones en Tierra del Fuego, y Poggio le comentó: “Qué lindo amigo”. Una vez más, el posteo se llenó de comentarios. "¡Durmió 'La Tora'!", bromeó una usuaria. "A Marcos (Ginocchio) le dijo hermoso...", observó otra seguidora.

Nacho Castañares intentó conquistar a María Becerra

Recientemente, Nacho recordó el día en que intentó seducir a María Becerra, cuando la artista todavía no era tan conocida. “¿No les pasó de cuando entraron a la casa saber que, quizás, estaban en el chat de algún famoso tirándole onda?”, preguntó "La Tora" en el ciclo de streaming Fuera de Joda (Telefe).

“Yo tenía algunos, pero no chamuyando. Igual, voy a contar una primicia. Me pasó que cuando salí de la casa y no lo sabe nadie. En 2016 o 2017, le contesté una storie a María Becerra diciéndole ‘sos hermosa’. Fue realmente hace mucho”, confesó Castañares. Y agregó que recientemente, tuvo la oportunidad de conocer a María en la avant premiere de la película Rápido y Furioso.

"La pasamos genial. Subí una historia, la mencioné y cuando entré al chat vi ese mensaje. Dije ‘¡no!’, y agarré y lo borré a la mierda”, detalló, entre risas. Acto seguido, mostró en pantalla el mensaje que le había enviado: “31 de mayo de 2017. El mensaje fue ‘vos dame bola’. María no había sacado ni su primer tema, era youtuber y me la jugué”.