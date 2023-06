La Tora quedó pintada: qué pasó con Nacho Castañares y María Becerra

Nacho Castañares, ex Gran Hermano, filtró el acercamiento secreto que tuvo hacia María Becerra.

El inesperado acercamiento entre Nacho de Gran Hermano y María Becerra: "Me la jugué"

Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), confesó que tuvo un acercamiento romántico con María Becerra, quien al día de hoy, tiene una relación con el cantante Rei. El ex "hermanito" se sinceró y contó cómo fue aquella interacción, que estuvo meditando hacer durante un largo tiempo, hasta que finalmente se animó a dar el primer paso.

Todo comenzó cuando Nacho, Julieta Poggio, Daniela Celis y Lucila “La Tora” Villar estuvieron como invitados en el ciclo de streaming Fuera de Joda, en el que conversaron sobre diferentes temas de su vida personal y su paso por la casa más famosa del país. Cuando Lucila, novia de Nacho, sacó un tema de conversación sobre los famosos, el joven la sorprendió con su respuesta.

“¿No les pasó de cuando entraron a la casa saber que, quizás, estaban en el chat de algún famoso tirándole onda?”, indagó "La Tora". Rápidaemente, Julieta admitió que le mandaba mensajes a Emilia Mernes, su artista favorita, y le decía cosas como "perra, diosa, divina". "¡Una vergüenza!”, exclamó, entre risas.

Acto seguido, Nacho confesó que le había mandado varios mensajes a María Becerra para intentar seducirla. “Yo tenía algunos, pero no chamuyando. Igual, voy a contar una primicia. Me pasó que cuando salí de la casa y no lo sabe nadie. En 2016 o 2017, le contesté una storie a María Becerra diciéndole ‘sos hermosa’. Fue realmente hace mucho”, confesó.

Y agregó que hace poco, cuando fueron a la avant premiere de la película Rápido y Furioso, estaba María. "La pasamos genial. Subí una historia, la mencioné y cuando entré al chat vi ese mensaje. Dije ‘¡no!’, y agarré y lo borré a la mierda”, contó. Luego, mostró en pantalla el mensaje que le había enviado. “31 de mayo de 2017. El mensaje fue ‘vos dame bola’. María no había sacado ni su primer tema, era youtuber y me la jugué”, cerró Castañares.

Nacho Castañares contó cuál es su mayor meta tras el final de Gran Hermano

Ahora que el reality llegó a su fin, Castañares contó en LAM (América TV) que le gustaría formar parte de la próxima edición, pero desde otro lado. "Ojalá pueda ser en El Debate o host de Twitch, yo podría hacer equipo con Juariu", comentó. En cuanto al Bailando 2023, explicó que rechazó la propuesta porque no quiere "salir de un reality y entrar a otro". "Siento que mi proyecto va por otro lado. No digo que más adelante no, porque de chico yo lo miraba, inclusive, fui a verlo. Además, es un trabajo, pero en este momento quiero ir por otro lado", cerró.