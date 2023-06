Julieta Poggio no quiso saber nada con El Nueve y la destruyeron: "Caer"

La participante no olvidó su enfrentamiento con la periodista Ana Laura Román y tomó una drástica decisión en contra del canal.

Julieta Poggio salió de la casa de Gran Hermano y se topó con un futuro prometedor en el medio artístico. José María Muscari la convocó para una obra de teatro y Cris Morena la quiere en la secuela de Floricienta, pero estas son solos algunas de las propuestas que le llagaron a la influencer. Sin embargo, también conoció en lado negativo de la fama: se peleó con una periodista de El Nueve y le declaró la guerra al canal.

Todo comenzó, días atrás, cuando una de las panelistas de La tarde de El Nueve criticó la actitud de la joven durante una entrevista. "Da una nota comiendo un caramelo mientras caminaba. Además, contesta tipo telegrama. A veces en este medio se le da vida a gente cuyo único valor es haber estado en Gran Hermano maquillándose. Tuvo la suerte de haber llegado, ella trabajó por estar acá, pero no es agradecida. Lo correcto es parar, sacarse el caramelo y responder las preguntas", sostuvo Ana Laura Román.

Horas más tarde, la exparticipante de GH compartió un duro descargo en Instagram. "Yo soy súper responsable. Estaba llegando un poco tarde porque había tráfico y me estaba comiendo un caramelito de miel", relató y subrayó: "Maleducada sos vos, porque yo estaba llegando tarde a Georgina y les dije que no podía dar la nota y les chupó un huevo. Te ponen la cámara en la cara, te enchufan el micrófono y yo contesté todo cortito siendo educada, nunca trataría mal a nadie. Les tuve que decir que me iba"

Pasaron los días y desde el canal supusieron que Poggio ya había olvidado el incidente, por lo que enviaron a un cronista a esperarla a la puerta de Telefe. La joven se mostró muy simpática, pero cuando le indicaron que la nota era para El Nueve se negó. "¿Y ahora? Quiero ver acá a mis compañeritos, los fans... Estoy hablando de Guille Barrios y de la Tía Sebi. Quiero opiniones", disparó Román.

"A mí Juli me gusta mucho, la quiero, me cae bien... Pero se lo digo, no estoy de acuerdo con esta actitud, no me gusta, sobre todo porque Pablo es un laburador que habrá estado horas esperándola ahí en Telefe y se merece el respeto que cualquier otro trabajador" indicó Sebi Manzoni y agregó: "Para mí, Juli, le tendrías que haber dado la nota".

"Se confundió. No sabe qué hace", sumó Martín Salwe. "Yo estoy perpleja, anonadada, no puedo believe lo que acaba de pasar. Esto superó toda expectativa porque yo he dado mi sangre por Juli Poggio, he dado mi vida", analizó Guille Barrios y Salwe lo interrumpió: "¿Pero se agrandó?". "Puede ser. A mí, Ana Laura Román, mirá que te he dado con un palo... Defendí a capa y espada a Juli Poggio. ¿Qué está pasando?", siguió diciendo Barrios, indignado.

De inmediato, la periodista le tiró otro fuerte palito a Poggio. "Yo quiero saber si era de día porque la vi con lentes de sol". "Yo no la conozco, la estoy conociendo ahora. No creo que sea maleducada la chica, no lo digo por ella, pero en este medio el que se enoja, pierde. No está bueno conectarse con el rencor", sentenció Tomás Dente. "Creo que Susana hay una sola y creo que Julieta Poggio se está creyendo Susana, se está creyendo diva. Se está subiendo a un pony de telgopor que se va a caer", concluyó Tamara Bella.

Julieta Poggio se cansó de disimular y habló de Marcos

Julieta Poggio abrió su corazón y habló sobre Marcos Ginocchio, el ganador de la última edición de Gran Hermano, con quien sus fanáticos la shippearon durante meses. A pesar de que la bailarina entró a la casa más famosa del país de novia, sus seguidores notaron una evidente química con "El Primo". Ahora que salió de la casa, Poggio aprovechó para tirarle un palito a su excompañero.

Su cercanía fue tanta que, para la gran mayoría de los televidentes, era demasiado evidente que ocurría algo más que una simple amistad entre ellos. Uno de los momentos de mayor tensión dentro de la casa ocurrió cuando la bailarina le dijo "sos el mozo", pero todos sus seguidores escucharon que le había dicho "sos hermoso".

A pesar de que Julieta negó haber dicho la segunda frase, ahora hizo una llamativa declaración sobre aquel episodio. Todo ocurrió cuando los "hermanitos" estaban en la cocina preparando unos licuados. Al verlo, la joven soltó una frase que no se llegó a entender del todo bien. Según ella, dijo "sos el mozo", pero desde afuera, la mayoría de los televidentes, inclusive Marcos, entendieron que le estaba tirando un piropo.

Ahora, Poggio fue entrevistada por Pablo Agustín, quien le recordó el momento y le preguntó qué había querido decir. La bailarina se sinceró y dio una explicación que enloqueció al fandom de la pareja: "Fue 'el mozo', pero ahora podemos decir que es hermoso. Onda, ¿quién no lo dice eso? ¡Todo el mundo lo sabe!".