Julieta no aguantó más y sorprendió a Marcos con un piropo: "Sos hermoso"

Julieta Poggio le hizo un comentario a Marcos Ginocchio que lo desconcertó por completo. El video del acaramelado momento por Telefe.

Julieta Poggio descolocó a Marcos Ginocchio en Gran Hermano con un comentario subido de tono, mientras ambos se encontraban en la cocina. La joven le pidió que le lleve un licuado a uno de los participantes, pero antes de eso, le dijo un piropo. "Sos hermoso vos", lanzó.

La tensión entre Julieta y Marcos es muy notoria y los fanáticos del reality show de Telefe lo saben. Es por eso que viralizaron el video donde la joven le hizo un cumplido al salteño, pero que luego cambió por otra palabra, haciéndose la desentendida. "¿Eh? ¿Por qué?", había dicho desconcertado tras el piropo.

"¿Le llevas a Maxi porfa así yo le llevo a Cami?", siguió insistiendo sobre el licuado que había preparado. "¿Pero antes qué me dijiste?", preguntó de vuelta Marcos, y entre risas, Julieta contestó: "Que sos el mozo, así se lo llevás". Esta situación generó una euforia total, dado que sería el primer acercamiento concreto entre ambos.

"¿Por qué no se lo llevás vos?", terminó diciéndole Marcos a Julieta. "¿Ves que no se te puede pedir nada?", expresó, todavía tentada por la tensa situación que produjo. Los seguidores de Gran Hermano captaron este momento y el video se volvió viral en las redes sociales.

La Tora tuvo una noche de pasión con Nacho en Gran Hermano y Romina la mandó al frente: "Escuché"

Romina Uhrig encaró a Lucila "La Tora" Villar en Gran Hermano 2022 (Telefe) luego de que la joven se pasara toda la noche besándose y acariciándose con Nacho Castañares en la habitación que comparten todos.

Si bien es algo común que las parejas se besen durante la noche en Gran Hermano, Romina le dijo a "La Tora" que no había podido dormir debido a sus ruidos y la expuso frente a todos sus compañeros. Afortunadamente, las dos se tomaron la situación con mucho humor.

"¡'Tora'! Hija de puta", le dijo la exdiputada mientras estaban en la cocina. "¿Qué? ¿Qué hice?", preguntó Lucila sorprendida. "Ahora vamos a hablar vos y yo. ¿Qué no hiciste anoche?...", le preguntó Romina, entre risas. "La Tora" aseguró que no había hecho nada, pero Romina se rió todavía más y le hizo saber que había oído todo.

"No hice nada", le contestó Lucila. "No, ya sé, no... Pero con tus manos sí", insinuó la mujer de 34 años. "No hice nada. Estamos ante 44 millones de argentinos, Romina", respondió la participante con una risa incómoda. "No me podía dormir, escuché la mano de 'La Tora'. ¿O eran las de Nacho?", preguntó la exdiputada. Sin embargo, Lucila sostuvo que no habían tenido sexo y le juró: "Boluda, no hice nada. Si nos levantamos y nos fuimos".