El duro momento que enfrenta Julieta Poggio por la secuela de Floricienta: "No queremos"

La actriz recibió un duro revés por parte de un grupo de personas tras la noticia. Julieta Poggio podría protagonizar la secuela de Floricienta.

Julieta Poggio está en el centro de las críticas en redes por una reciente noticia en relación a un ambicioso proyecto laboral. La actriz y Marcos Ginocchio de Gran Hermano habrían sido convocados para ser parte de Margarita, la secuela de Floricienta que se estrenará por la plataforma HBO Max.

Un grupo de personas organizó una petición de firmas para que Poggio no protagonice la tira que continuará la historia protagonizada por Florencia Bertotti en 2004 y 2005. "No queremos que Cris Morena ponga de protagonista a Julieta porque va a arruinar la tira, queremos a actores y actrices capacitados", reza el argumento de esa publicación en la página Change.org. Más de 1.500 personas pusieron su firma en esa petición, por lo que la imagen pública de la última mujer en salir de la casa de Gran Hermano 2022 no estaría en su mejor momento.

"Marcos está muy cerca de Cris Morena. Están buscando un rol para Margarita por HBO, la secuela de Floricienta", informó Ángel de Brito en una de sus historias de Instagram. Y más tarde agregó: "Juli Poggio también fue convocada para Margarita. ¿Se viene la pareja que todos quieren con Marcos? Ambos fueron convocados por Cris Morena para la secuela de Floricienta".

Margarita contará con dos actrices icónicas de Floricienta: Isabel Macedo y Graciela Stefani. Las artistas interpretaron a las malvadas hija y madre, Delfina y Malala, y lucirán sus dotes actores nuevamente en esta tira. Al mismo tiempo, la protagonista Flor Bertotti no estará en esta ocasión y aún se desconoce quién ocupará el rol central de la ficción.

Flor Bertotti, sobre Floricienta

"Floricienta me va a acompañar toda la vida, lo disfruté un montón y me abrió puertas a giras por todo el mundo. Fue como todo muy surrealista y muy único", soltó Bertotti en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Al mismo tiempo, la joven se refirió a su relación con Cris Morena, con quien tuvo un conflicto legal por una denuncia de plagio por parte de la productora. "Fue algo muy puntual en un momento, parece que sigue re vigente, pero en nuestra realidad de personas pasaron diez millones de cosas en cada una de las vidas. Pero sí, volvimos a hablar, ella tenía la idea de hacer un evento, pero después por una cuestión contractual no pudo avanzar", comentó la madre del hijo mayor de Guido Kaczka. Y agregó: "Siempre está latente la posibilidad de volver a hacer algo".