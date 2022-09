Murió Carlitos Balá: un recorrido por sus frases más icónicas

Las frases más memorables de Carlitos Balá cautivaron al público infantil durante años.

Murió Carlitos Balá, uno de los humoristas infantiles más populares del país, a sus 97 años. La noticia generó una profunda tristeza y miles de usuarios lo despidieron en redes sociales recordando sus frases más icónicas.

Balá se encontraba internado en el Sanatorio Güemes con un cuadro de mareos y dolores. "Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor", expresó su familia. Miles de argentinos, especialmente aquellos que crecieron con él, rememoraron sus momentos más divertidos en televisión.

Carlitos comenzó su carrera en la radio, pero al poco tiempo encontró su espacio en la tele. Su estilo de humor inocente y sus frases se convirtieron en su marca de agua, consagrándose como uno de los preferidos por el público infantil.

Entre todas sus frases icónicas que marcaron la trayectoria de Carlitos, se destacan “Angueto, quedate quieto”, "Ea, ea, ea, pé, pé", “Sumbudrule”, "Un kilos y dos pancitos", entre muchas otras. “¿Qué gusto tiene la sal?", preguntaba Carlitos, y todos los niños gritaban: ¡Salado!".

"¿Para dónde va?", preguntaba Balá, y un niño le decía '¡Para allá!', a lo que el humorista contestaba '¿Para cuál allá? ¡No me haga perder el tiempo, viejo!”. Otras de las frases más recordadas de Carlitos son “Observe y saque fotocopia”, “¿Un gestito de idea?” y “¡Mirá cómo tiemblo!”.

Además de El Show de Carlitos Balá, su mayor éxito en la televisión, también filmó varias películas infantiles como El tío Disparate, Canuto Cañete Conscripto del Siete, ¡Esto es alegría! y ¡Qué linda es mi familia!.

Carlitos Balá y su relación con el humor a través de los años

Desde el comienzo de su carrera, Balá recibió cientos de homenajes y reconocimientos por la influencia que tuvo sobre tantas generaciones. En 2016, fue declarado “Embajador de Paz” en el Vaticano y fue homenajeado en los Premios Gardel.

En 2017, Carlitos Balá recibió otro homenaje en el Congreso de la Nación por su extensa trayectoria en la cultura popular. "Ya van cuatro generaciones que me siguen, contando ésta de Panam. Hay que entenderlos. Tienen otros chiches, pero siguen siendo chicos. No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día", expresó el cómico en su discurso.

"En los aviones me pongo a bailar con las azafatas. La fórmula es recibir cariño. Yo soy de espíritu joven. El cariño te rejuvenece. Todo el mundo debería recibir cariño, pero está el poder adelante y nadie la quiere entender. Yo tengo cerca el cementerio de la Recoleta y digo: ‘Así terminamos todos’”, concluyó.