Conmoción total: era una de las figuras más reconocidas de la cocina en televisión.

Mynie Steffens, chef y conductora de televisión muy popular en Sudáfrica, falleció a los 43 años en un accidente de helicóptero mientras realizaba tareas de fumigación en una granja cerca de Patensie, en la provincia de Cabo Oriental.

El helicóptero en el que viajaba impactó contra líneas eléctricas en la Granja Roodegrond alrededor de las 7:45 de la mañana, provocando la muerte instantánea de Steffens y del piloto. Ruan Scheepers, dueño del campo, describió el hecho como una "experiencia aterradora".

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente, aunque la policía anticipó que todavía no están en condiciones de brindar más información al respecto. Steffens era reconocida por su programa “Speel met Vuur” (“Jugar con Fuego”), donde combinaba su pasión por la gastronomía con la aventura y la narración. Su compañera y amiga, Aldi van der Walt, expresó su conmoción y recordó que Mynie tenía un “gran corazón, alma gentil” y que era “el pegamento que mantenía unida a la gente”.

Su libro más famoso de cocina

Desde niña, Steffens mostró un interés especial por cocinar sobre fuego, una pasión que plasmó en su libro “Mynie Plays with Fire”, que incluye recetas, listas de música y menús temáticos. Van der Walt contó que el programa nació tras un reencuentro entre ambas, quienes se conocieron jugando hockey en su adolescencia.