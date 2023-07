Moria soltó la lengua karateca y destruyó a Nacha Guevara por criticar a Lali: "Está grande"

La diva Moria Casán se metió de lleno en el cruce entre Nacha Guevara y Lali Espósito con una fuerte espaldarazo a la joven artista.

Moria Casán se metió en el medio del cruce que tuvieron Nacha Guevara y Lali Espósito -luego de polémicas declaraciones de la veterana- y le dio un fuerte espaldarazo a la joven artista a través de un atronador uso de su lengua karateca. La fulminante reacción de "La One" ante el "palo" de Nacha a Lali, quien se mostró ofendida porque la cantante no le contestó una invitación para cantar juntas.

Interceptada por un movilero de Intrusos (América TV) en la reapertura del Teatro Alvear y consultada por el escándalo entre las figuras, Moria saltó en defensa de la joven que la convocó para el hit Quiénes son? y sentenció: "Lali Espósito es lo más. No puede decir nunca Nacha... Si hay alguien que no es agrandado es (Lali)" .

Acto seguido, "La One" hizo un chispeante uso de su lengua karateca y arremetió contra su excompañera en el jurado del Cantando 2020 y en la obra La gran depresión: "¡La que está grande es Nacha!". Sobre los motivos por los que Lali no habría contestado la supuesta invitación de Guevara, Moria señaló: "No debe haber tenido tiempo de contestarle porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree es el monstruo de estrella que es sin padrinazgo, sin multiempresa y a pulmón".

El ataque de Nacha Guevara a Lali Espósito y la respuesta de la artista

"Ensayé una canción de Nicki Nicole, Plegarias. Sí, sí, me gustaría hacer algo con ellas. Estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo. Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos", sentenció Nacha Guevara en el programa de Fernando Dente por América TV destapando una olla que llegó hasta la mismísima Lali.

Ante estas polémicas declaraciones, Lali contestó fiel a su estilo a través de su cuenta de Twitter. La famosa intérprete compartió el audio oficial de su canción Quiénes Son?, inspirada en la icónica frase de Moria Casán, y sumó tajante: "¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De verdad?". Aunque no dio nombres, muchos internautas lo tomaron como una respuesta a Nacha Guevara.