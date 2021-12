Moria Casán humilló a Susana Giménez: "Argenzuela oxigenada"

La diva regresó al país y opinó del Wandagate. Además, le respondió a Susana, quien la había calificado de "opinóloga".

Luego de su viaje a Las Vegas con Marley para los envíos que se vieron hace unos días en Por el mundo, Moria Casán volvió al país más afilada que nunca. Apenas se bajó del avión, en el aeropuerto dio una entrevista a Intrusos; y habló del Wandagate y de su relación con Susana Giménez.

"No hay nada que me importe menos", dijo cuando le preguntaron sobre la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi. "No tengo el morbo de ver relaciones rotas y de consumir todo lo que le encanta consumir a la gente. A la gente le encanta ver las vidas ajenas y distraerse de sus propias vidas, le encanta ver la vida rota. Se enteró todo el país y no voy a dejar de enterarme, pero no me interesa demasiado", agregó.

Sobre Susana, que viajó a París para entrevistar a Wanda y Mauro tras el escándalo, sostuvo: "Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent", dijo en tono irónico. Además, aclaró: "Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo, yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente, pocas".

Cuando se enteró de que la diva de los teléfonos había dicho que ella era una "opinóloga", la ex jurado del Bailando respondió: "Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (la prensa). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la Luna; los que me hacen opinólogos son el público. ¡Argenzuela oxigenada! Un besito". Y un poco cansada de las preguntas, pidió: "No me rompan las pelotas, baby, no se cuelguen de mis tetas, que las tengo bien".

Moria Casán regresa a la televisión

Esta semana, la One confirmó que retornará a la conducción con un nuevo programa de El Nueve llamado Moria de gala. Será el regreso de la diva al canal luego de 38 años, tras haber encabezado los ciclos "El club privado de Moria" y "Monumental Moria". El ciclo se emitiría a las 23 de lunes a viernes y, si bien se especulaba con que debute este lunes 6, no hay todavía anuncio oficial por parte del canal.

El programa será un "late night show" a la medida de Moria. Con invitados en un ambiente relajado, la idea es charlar y debatir tanto temas de actualidad como otros no tan "quemados" durante el día.