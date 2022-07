Morena Rial perdió su embarazo y permanece internada en Córdoba: "Muy doloroso"

Aseguran que More Rial perdió a su segundo hijo, a casi cinco meses de embarazo, y que fue internada de urgencia.

More Rial atraviesa un duro momento personal: perdió su embarazo y debió ser internada de urgencia en un centro médico de Córdoba, provincia en la que vive actualmente. Este bebé iba a ser su segundo hijo y el primero que iba a compartir con su pareja actual, Maximiliano Bertorello. Jorge Rial, por su parte, llevó tranquilidad y aseguró que su hija se encuentra en buen estado de salud.

"Amor chiquito/a, gracias por llegar y darnos la mejor noticia de este mundo. Con tu papi estamos muy felices de esperarte, ansiosos por conocerte y tenerte con nosotros", había publicado More muy emocionada meses atrás en sus redes sociales al anunciar que esperaba un hijo por segunda vez. Sin embargo, ahora la periodista Laura Ubfal dio la triste noticia.

Según la conductora de Gossip (Net TV), la hija de Jorge Rial fue ingresada de urgencias a un hospital de Córdoba el pasado domingo 3 de julio de 2022 y perdió a su bebé en su cuarto mes de embarazo. "No sabemos los motivos de la pérdida del embarazo, pero obviamente entendemos que es un momento muy doloroso para cualquier mujer", publicó Ubfal en su blog de noticias. Hasta ahora, More no se pronunció al respecto.

Historia publicada por Laura Ubfal en su cuenta de Instagram.

Jorge Rial, por su parte, fue consultado por LAM y quiso llevar tranquilidad al respecto de la salud de su hija: "Por suerte y gracias a Dios está bien. Pero hasta acá, porque es algo muy privado de More".

La reacción de Jorge Rial al enterarse que iba a ser abuelo por segunda vez

Meses atrás, More había anunciado la noticia con una enorme alegría y contó cómo fue la manera en la que se enteró su papá: se lo contó Francisco, el primer hijo de la influencer, de tan solo 3 años. “Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘Es mentira, ¿no?’, y le dije que no, que es verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar al postre aunque sea”, relató la joven.

“Quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema. Lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito y entonces él se lo dijo”, detalló More. Cuando el exconductor de Intrusos fue consultado al respecto, dijo que estaba muy feliz por la noticia pero que no se lo esperaba y que estaba "con la guardia baja".

“Estaba almorzando y de golpe me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock porque fue muy fuerte. Todavía tengo que asumirlo, pero estoy feliz. Un nieto siempre es bienvenido", cerró Rial en aquel entonces. Hasta ahora, ni el periodista ni More dieron detalles sobre la pérdida de este embarazo.