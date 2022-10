Mora Godoy sufrió un grave accidente en la calle: "Vi un reflejo"

La bailarina contó cómo fue el momento en que un colectivo colisionó contra el auto en el que viajaba. Mora Godoy acudía al ciclo de Carmen Barbieri en remis.

La bailarina Mora Godoy vivió un momento de angustia y desesperación en los minutos previos a su llegada a Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine. El taxi en el que viajaba la bailarina de tango sufrió una embestida por parte de un colectivo y, aún así, decidió acudir al programa para no dejar plantada a la capocómica y a su equipo.

"Tuvimos un accidente. En el remise que venía nos llevó puesto un colectivo. Fue recién. Vine con taquicardia. Doblamos y también dobló el colectivo. Y nos llevó puestos. Lo peor es que nos seguía llevando puestos", comenzó su relato la exparticipante de Bailando por un sueño sobre el momento que vivió antes de llegar al programa de Carmen Barbieri. Y agregó: "Como enseguida lo vi venir, vi un reflejo, me corrí... Me corrí a la velocidad de la luz porque estaba despierta y no iba mirando el celular".

Godoy dejó en claro que no tuvo ningún tipo de afección en su cuerpo, por lo que horas después del golpe se presentará a una función de baile sin problemas. "No me pasó nada. El chofer está bien. Se bajaron los dos y yo me vine". Sebastián "Pampito" Perelló se mostró sorprendido ante la actitud que la artista tuvo para con el equipo de su programa y reconoció: "Yo no puedo creer tu profesionalismo que viniste caminando a la entrevista que tenías pautada". Godoy, consciente de su gesto, remató: "Es un profesionalismo fuera de serie".

La emoción de Carmen Barbieri en Mañanísima por su empatía con Leticia Brédice

La madre de Federico Bal se refirió a la salida de Leticia Brédice de la obra de teatro El Divorcio, en la que también participan Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago. "Se me pone la piel de gallina. Mamita, mujer sola que sale adelante, trabajadora, pudo saltar varias piedras en el camino. Las cosas que a uno le pasan en la vida, te pasan para poder salir adelante", soltó Barbieri sobre su empatía con la actriz de teatro, cine y televisión. "Pampito" notó el sentimiento que afloraba en Carmen y le preguntó: "Te emociona Leticia, ¿no?".

"Sí. Porque es una gran mujer, no se merece lo que está pasando en este momento, no se merece que hablen de ella por hablar; ella no estaba fuera de eje, es divertida, es loca como yo, es una mujer con buena onda y una gran actriz", respondió emocionada la conductora.