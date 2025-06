Una miembro de Luzu TV contó lo que atravesó por su salud mental.

Luzu TV es uno de los canales de streaming más relevantes de la industria argentina y el pionero en generar números masivos de espectadores. En esa emisora, en el programa central conducido por Nicolás Occhiato, trabaja Momi Giardina, quien recientemente fue noticia al revelar un drama de su vida personal.

El espíritu relajado y gracioso de la humorista hicieron que su personaje pegara en el público y por eso es parte de Nadie dice Nada junto a Martín Garabal, Flor Jazmín y Santiago Talledo, además del mencionado conductor. Giardina dialogó hace algunos días con el medio Resumido Info y habló sin tapujos sobre los problemas de salud mental que atravesó.

"Yo separada, Juli recién se había mudado sola, la gente en el teatro me re aplaudía pero yo me quería morir. Estaba vacía, extremadamente deprimida. Me costaba levantarme de la cama, lloraba todo el día. Forzaba estar bien por trabajo, pero los que me vieron en Nadie Dice Nada lo notaron", comentó la influencer y bailarina sobre lo que atravesó. Y siguió: "Ella (su hija, Juli Castro) fue quien me abrió los ojos. Me hizo ver que esa no era yo. Entendí que sin esa separación no estaría donde estoy hoy. A veces la vida te enseña que hay que cortar para crecer, y quizás mi ex no era la persona para acompañarme en esta etapa", en alusión a cómo superó esa etapa, ya con dos años sin estar medicada.

El drama de salud de otra figura del streaming argentino

Marti Benza es una influencer que es parte de Olga en el ciclo de Migue Granados, quien le preguntó a la joven si la exposición tuvo que ver con sus problemas con la ansiedad. "Si tuvo que ver obvio, pero yo siento que siempre fui así, siempre me sentí como me siento. La exposición lo hizo peor, de repente cualquier cosa que hago o pienso siento que va a ser juzgado demasiado. Capaz flasheo que le importo a más personas de las que en realidad le importo Lo estoy trabajando pero siento que todos los días me levantó y lucho con eso. Hoy no me podía levantar. No quiero despertarme. No es por salir de la cama, es el hecho de tener que afrontar la vida".

Momi Giardina.

Chris Martin de Coldplay, sobre la depresión

"Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome a mí, luchan un poco contra la depresión. Así que voy a contarte algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que quizás algunas de ellas también te sirvan a vos", reveló el famoso músico en las redes. Y añadió: "Lo primero que quería decirte era hay una cosa que se llama escritura de forma libre en la que escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y luego los quemas y los tiras. Eso es muy bueno. La meditación trascendental ha sido realmente maravillosa para mí. Hay una cosa llamada propriocepción que es una especie de movimiento corporal para ayudar a equilibrar el cerebro. Básicamente hay un hombre llamado Jim Costello que hizo una cosa llamada el Método Costello. Eso es muy útil especialmente para los jóvenes con TDAH o autismo o cosas así".