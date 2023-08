Mirtha Legrand se pudrió y enfrentó cara a cara a los directivos de El Trece: "Están difíciles"

Mirtha Legrand lanzó un comentario dirigido hacia los directivos de El Trece en medio de un evento que se llevó a cabo en Rosario. La palabra de la conductora que se encuentra alejada de la televisión.

Mirtha Legrand se encuentra alejada del mundo de la televisión luego de su última aparición a fines de 2022 en El Trece, debido a que no pudo cerrar su contrato con nadie. En este contexto, la conductora de 96 años que fue homenajeada en Rosario aprovechó para decir unas palabras sobre esta situación en la cara de los directivos del canal del sol, presentes en el lugar.

En medio de negociaciones fallidas con El Trece y ofertas de otros canales de televisión que no pudieron ser concretadas, Mirtha Legrand no está haciendo televisión, aunque sigue activa en otras actividades. Fue convocada para los Premios Magazine en Rosario, donde fue homenajeada por su trayectoria al igual que Soledad Pastorutti y Raúl Lavié.

Allí fue cuando se presentó en el escenario y brindó un discurso extenso agradeciéndoles a todos. En un momento, se detuvo para hablar de su actualidad laboral en un auditorio donde había alrededor de 400 personas, entre ellas, directivos de los canales Rosario; Televisión Litoral (Canal 3), perteneciente a Canal 13; y Telefé Rosario.

Mirtha Legrand no hará televisión en todo el 2023

"Este año no he trabajado, todavía, veremos qué pasa. Están difíciles los canales", lanzó sin tapujos. Cabe recordar que su nieto, el productor Nacho Viale, mantuvo charlas con Adrián Suar para que Mirtha continúe en El Trece y todo terminó en la nada, ya que no pudieron acordar un contrato. "Todos los días le pido al Señor que me dé salud para seguir trabajando", añadió.

Por otra parte, realizó una declaración llamativa en la que reveló para qué quiere usar su tiempo libre teniendo en cuenta que no está en la pantalla chica. "Soy una mujer famosa en mi país y ahora me voy a dedicar a hacer el bien, pero no dando cosas materiales, sino ayudando a la gente", precisó. La diva de los almuerzos es presidente honoraria del Hospital Fernández y reciba a diario llamados de personas que no pueden ser atendidas por los médicos o que no se pueden operar. "Me ocupo de eso y me da placer. Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas", consideró.

La impensada convocatoria de Tinelli a Mirtha Legrand: "Ojalá que puedas"

A semanas de volver a la televisión con el Bailando 2023 y tras romper su contrato de años con El Trece, Marcelo Tinelli le hizo una peculiar propuesta a Mirtha Legrand. El famoso conductor hizo pública una convocatoria a su colega que llamó la atención en medio de las negociaciones para que la diva regrese a la pantalla chica.

Hace ya un tiempo que el regreso de la famosa conductora a la televisión se tornó complicado, ya que las negociaciones con los canales no dieron frutos y Nacho Viale no llegó a un acuerdo con ninguna señal pese a la reiterativa insistencia de Mirtha para volver a trabajar. Pero justo cuando la vuelta de la conductora parecía imposible para este año, Tinelli hizo un peculiar posteo que llamó la atención.

A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró su entusiasmo por que Legrand vuelva a formar parte del canal de Daniel Vila junto con él. "Ojalá querida Mirtha Legrand puedas venir este año con nosotros a América TV", empezó por escribir el ex de Guillermina Valdés junto a una foto con la diva de los almuerzos.

Por último, remarcó: "Sería un placer. Te queremos volver a ver en la tele y en nuestra pantalla". Cabe destacar que Nacho Viale entró en negociaciones con El Trece, Telefe y América TV para que su abuela vuelva a la televisión de forma definitiva tras la pandemia. Sin embargo, la información que trascendió es que no llegaron a acuerdos tanto contractuales como económicos.