Mirtha Legrand cumple años y explotaron los memes en las redes

Las redes sociales se llenaron de memes por el cumpleaños de la histórica actriz y conductora.

Mirtha Legrand cumplió los 95 años este miércoles 23 de febrero de 2022 y fue furor en las redes sociales. Los usuarios aprovecharon tanto para enviarle saludos como para publicar toda la clase de memes por la edad avanzada de la histórica actriz y conductora.

La longevidad de la conductora fue el foco de los chistes y Twitter se transformó en una fuente de contenido imperdible sobre la diva y su edad. Algunos bromearon con una supuesta competencia con la reina Isabel II, de Gran Bretaña, otros la sentaron en su clásica mesa de los almuerzos con personajes históricos, pero también hubo comentarios de asombro por el buen estado de salud que la mantiene vigente.

Los mejores memes por el cumpleaños de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand duda sobre su vuelta a El Trece y alarma a Adrián Suar

En el día de su cumpleaños 95, Mirtha Legrand sembró aún más dudas con relación a su posible vuelta a El Trece para liderar Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha. La diva dialogó con Intrusos (América TV) y no se atrevió a revelar cuál será su futuro a corto plazo.

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la conductora contestó en vivo todas las consultas de Flor de la V y de sus panelistas. Sin embargo, cuando le preguntaron acerca de qué pasará con ella en la pantalla chica en este 2022, dudó mucho a la hora de responder y así preocupó a Adrián Suar.

En plena entrevista con Intrusos, "La Chiqui" comenzó: "Estoy muy contenta y muy feliz de haber llegado a esta edad. La verdad es que nunca en mi vida, desde chica, imaginé que iba a llegar a esta edad. Son muchos, muchos años...".

Más tarde, brindó algunos detalles de lo que será la fiesta de esta noche por un nuevo aniversario de vida: "Van a venir amigos, familiares, todo... Estoy muy contenta. Me siento muy querida, muy agasajada. No sé si soy la número uno, la dos o qué... No me fijo en eso".